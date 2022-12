OnePlus 11 Global: annunciata la data ufficiale

Quest'anno è stato particolarmente prolifico e movimentato per la compagnia cinese e di recente abbiamo assistito anche al debutto nel mercato dei monitor. Inoltre si parla da tempo del primo pieghevole del brand mentre i riflettori sono puntati anche sul prossimo top di gamma. A proposito di OnePlus 11, sembra che qualcosa si stia muovendo sotto la superficie dato che abbiamo finalmente la sua data di presentazione.

Aggiornamento 19/12: abbiamo la data della presentazione Global per OnePlus 11, la trovate all'interno dell'articolo.

OnePlus 11: la data di presentazione è stata fissata per il mercato Global

L'azienda di Pete Lau si avvicina al suo nono compleanno e per l'occasione ha fissato un evento per il 17 dicembre. Il post pubblicato su Weibo – e ripreso anche da vari manager – fa riferimento ad una nuova direzione per il brand. Non c'è certezza assoluta, ma i vari leaker puntano il dito in direzione di OnePlus 11: questa potrebbe essere la data d'uscita del top di gamma.

Tuttavia, il 17 dicembre non è stato presentato OnePlus 11 ma almeno ora scopriamo ufficialmente che il 7 febbraio si terrà il lancio Global. Se tutto va come previsto, cioè come accaduto per OnePlus 10 Pro, l'esordio dovrebbe avvenire prima in Cina e poi il 7 febbraio nel resto del mondo, anche per Europa e Italia. E non ci sarà soltanto il nuovo smartphone ma anche le OnePlus Buds 2 Pro.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato a OnePlus 11 per conoscere tutte le indiscrezioni trapelate finora. Tra le anticipazioni, ovviamente non può mancare la presenza del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 mentre lato fotocamere vedremo il ritorno di Hasselblad.

