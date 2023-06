Smartphone con troppa RAM? OPPO, Realme e OnePlus puntano a 24 GB!

Un noto insider cinese anticipa una delle novità che dovremmo vedere a stretto giro: OnePlus, OPPO e Realme sarebbero pronte a lanciare i primi smartphone con 24 GB di RAM, un quantitativo decisamente spaventoso per un telefono. Siamo di fronte ad una nuova era dei dispositivi mobile oppure ad un'esagerazione?

OnePlus, OPPO e Realme si preparano a lanciare i primi smartphone fino a 24 GB di RAM

Le prime indiscrezioni in merito a questa novità arrivano da DigitalChatStation, leaker cinese che conosciamo da tempo (rivelatosi affidabile in molteplici occasioni). Secondo quanto rivelato nelle scorse ore, il prossimo OnePlus Ace 2 Pro avrà una configurazione record, con 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Nonostante ciò gli utenti non sono sembrati impressionati: ormai grazie alla tecnologia Virtual RAM i vari produttori stanno proponendo soluzioni con quantitativi stellari di RAM.

Per questo motivo l'insider è tornato a parlare di questa novità specificando che si tratta di RAM fisica. Non solo OnePlus, ma l'interno gruppo composto dalla casa di Pete Lau, Realme e OPPO beneficeranno di questa novità. Le nuove memorie RAM LPDDR5X da 24 GB dovrebbero diventare lo standard a bordo dei prossimi dispositivi di punta (quindi si parla di flagship). Le configurazioni base partirebbero da 16 GB per poi spingersi fino ai 24 GB nei tagli massimi.

Grazie ad un maggiore quantitativo di RAM la ColorOS sarà in grado di offrire una gestione migliore delle app in backgroud. Il primo smartphone ad arrivare con questa novità dovrebbe essere il già citato OnePlus Ace 2 Pro, seguito da un dispositivo Realme non specificato.

Che ne pensate di questo quantitativo di RAM? Servono davvero 24 GB oppure queste specifiche assurde sono eccessive? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le