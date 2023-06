Xiaomi lancia Redmi Book 15E: il portatile business per studio e lavoro

Xiaomi lancia sul mercato cinese un nuovo prodotto pensato principalmente per il mondo business, ma che potrebbe tornare utile anche agli studenti in cerca di un portatile di ultima generazione adatto ad ogni evenienza. Stiamo parlando del nuovo Redmi Book 15E, che grazie ai processori Intel di undicesima generazione offre ottime prestazioni ad un prezzo abbordabile.

CPU Intel 11 Gen, 16 GB di RAM e 512 GB di storage su SSD: ecco il nuovo Redmi Book 15E

Xiaomi Redmi Book 15E è un portatile leggero e sottile: con un peso di soli 1.8 Kg ed uno spessore di 18.9 millimetri, questo dispositivo è perfetto per essere trasportato facilmente all'interno di uno zainetto per andare a lavoro oppure in università. Il laptop è dotato di uno schermo da 15.6″ Anti-Glare con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), con supporto per DC dimming e bassa luminosità senza flicker.

Per quanto riguarda la CPU, il nuovo portatile di Xiaomi è alimentato dai processori Intel di undicesima generazione, in duplice configurazione: è possibile scegliere, infatti, tra il processore i5-11320H e il più potente i7-11390H che con 4 core e 8 thread è in grado di raggiungere una velocità pari a 5.0 GHz. Completano il quadro i 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e i 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD, alimentati da una batteria da 46 Wh con supporto per la ricarica rapida a 65W.

Xiaomi Redmi Book 15E è disponibile in Cina ad un prezzo di partenza di circa 367€ (2899 yuan) ma può essere importato anche in occidente grazie ad AliExpress. In questo caso, il prezzo sale a 934€ (in linea con quelle che sono le quotazioni di mercato per questo genere di prodotti nel nostro paese).

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le