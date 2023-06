Google Pixel 8 come i Galaxy di Samsung: ecco la nuova funzione in arrivo

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Google sia intenzionata a portare sulla nuova serie Pixel 8 una funzione che negli ultimi anni ha contraddistinto gli smartphone Galaxy di Samsung. Stiamo parlando dell'uscita video tramite USB-C con supporto per DisplayPort, che aprirebbe le porte alla connessione video a monitor e schermi esterni con la possibilità di vedere una nuova modalità desktop simile a Samsung Dex.

Supporto per DisplayPort via USB-C per la nuova serie Pixel 8 di Google

Lo standard USB-C prevede di base il supporto per l'uscita video, ma spesso i produttori tendono a bloccare la funzione lato software perché le interfacce grafiche non sono pronte per gli schermi più grandi. Samsung ha fatto di questa funzione, tuttavia, un suo punto di forza grazie a Dex e la possibilità di usare lo smartphone come fosse un PC.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse online in seguito alle analisi delle versioni beta di Android 13 e Android 14, Google starebbe lavorando duramente per introdurre una funzione simile a quella di Samsung per la nuova serie di Pixel 8. La “DisplayPort Alt Mode“, infatti sembra essere destinata ad essere utilizzata da entrambi i nuovi smartphone di Big G.

Potrebbe quindi essere arrivata l'ora per Google di pensare ad una interfaccia grafica che sia in grado di adattarsi anche agli schermi più grandi e, proprio come avviene con Dex, permettere si sfruttare smartphone e tablet come fossero dei veri e propri PC.

