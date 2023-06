Xiaomi fa dietro front: basta fotocamere inutili

Un tempo, era più che normale avere uno smartphone con una singola fotocamera, sia che si parlasse di prodotti da 100€ che da 700€. Poi arrivò iPhone 7 Plus, che non fu il primo ad averla ma fu il modello che sdoganò la doppia fotocamera al grande pubblico, e da allora tutti i produttori ne hanno abbracciato il concetto. Compresi quelli che sono soliti realizzare telefoni economici, come nel caso di Xiaomi: se si esclude il poco riuscito Redmi Pro, dalla serie Redmi Note 5 in poi tutti i suoi modelli low-cost hanno adoperato più sensori fotografici. Ma secondo indiscrezioni, la compagnia sarebbe pronta a tornare sui suoi passi e adottare un approccio più moderato.

I prossimi smartphone economici Xiaomi avranno meno fotocamere superflue

Se si esclude Xiaomi Mi Note 10, che fu il primo a portarla nella fascia alta, la quad camera è stata utilizzata anche su tantissimi modelli più economici come quelli appartenenti alla serie Redmi Note 8, 9, 10 e 11. Una configurazione fotografica spesso discutibile: tolto il sensore principale e l'ultra-grandangolare, sensori come quello macro e specialmente per l'acquisizione di profondità hanno un'utilità tutta da vedere. Un obiettivo macro potrebbe anche essere utile, ma utilizzare un sensore da 2 MP di scarsa qualità non aiuta; per non parlare di quello di profondità, una mansione che può benissimo essere svolta dal software.

Come afferma il leaker Digital Chat Station, “la versione low-end della nuova serie medio/alta di Redmi tornerà alla doppia fotocamera“, confermando la volontà di ridimensionare un trend mai particolarmente apprezzato come quello delle multiple fotocamere. Un primo passo lo abbiamo già visto con l'attuale serie Redmi Note 12, dove il modello base ha una tripla fotocamera priva del sensore di profondità. Ma secondo l'insider cinese, Xiaomi vorrebbe fare un ulteriore passo all'indietro e tornare alla doppia fotocamera, probabilmente eliminando il sensore macro e con l'unica aggiunta dell'ultra-grandangolo. Resta da capire cosa intenda con “nuova serie medio/alta“, forse quella serie Redmi Note 13 che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le