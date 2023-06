Red Magic 8S Pro ha una data di presentazione ufficiale

Red Magic ha finalmente confermato i rumor che suggerivano una presentazione del nuovissimo 8S Pro prevista per i primi giorni di luglio. L'estate diventa quindi subito caldissima grazie a questo nuovo smartphone da gaming che promette di sbaragliare la concorrenza con un inedito chipset Qualcomm a frequenze elevate per performance migliori.

Luglio sarà il mese del gaming mobile con il nuovo Red Magic 8S Pro

Con un post social su Weibo, l'azienda cinese ha confermato che la presentazione ufficiale del nuovo smartphone da gaming Red Magic 8S Pro si terrà il prossimo 5 luglio alle ore 15.00 locali (quando in Italia saranno le 09.00 del mattino). Con l'annuncio, il brand ha anche suggerito che il dispositivo offrirà un'evoluzione non solo negli e-sport, nonostante sia un prodotto flagship pensato proprio per quel settore.

Si vocifera che il nuovo Red Magic 8S Pro possa essere dotato di un inedito chipset Qualcomm, diventando il primo smartphone ad essere alimentato dal nuovo Snapdragon 8+ Gen 2. Il primo test di Antutu, trapelato in rete pochi giorni fa, suggerisce che lo smartphone sia quantomeno equipaggiato con una versione ad alta frequenza di Snapdragon 8 Gen 2, che potrebbe tradursi nel nuovo, ed inedito, modello.

Bisognerà attendere, quindi, poco più di una settimana prima di scoprire tutte le novità che ha in serbo Red Magic con il nuovo 8S Pro, e se effettivamente la conferenza di presentazione possa riservare qualche sorpresa come il tanto vociferato tablet da gaming.

