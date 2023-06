Amazfit Pop 3R ufficiale: AMOLED, Always-On e chiamate Bluetooth, spendendo poco

Nelle ultime settimane il brand Amazfit è tornato più agguerrito che mai, prima con il debutto indiano di Pop 3S, poi con i modelli della gamma Cheetah (dedicati ai corridori e lanciati anche in Italia). A quanto pare la compagnia cinese non ha ancora concluso: ecco immagini, specifiche e prezzo di Amazfit Pop 3R, ennesima aggiunta alla famiglia budget di Huami/Zepp (per ora sono in India).

Amazfit Pop 3R: specifiche e prezzo del nuovo smartwatch targato Huami/Zepp

Mentre il modello 3S ha debuttato con un display squadrato, il nuovo Amazfit Pop 3R si presenta come un budget watch caratterizzato da un pannello circolare. L'indossabile offre un ampio schermo AMOLED da 1,43″ con risoluzione HD (466 x 466 pixel) e vetro protettivo con curvatura 2.5D mentre le dimensioni sono di 45,5 x 45,5 x 10, 8 mm per un peso di 55,48 grammi. È presente sia la versione con cinturino di silicone (la cassa è Black o Silver), sia quella con cinturino in metallo (solo Black).

Il dispositivo è certificato IP68 e supporta le chiamate Bluetooth (abbiamo quindi sia il microfono che lo speaker incorporati). Il resto delle funzioni comprende oltre 100 modalità sportive, il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il rilevamento dell'ossigeno nel sangue (SpO2), dei livelli di stressi e del sonno. Per la personalizzazione, sono presenti oltre 100 watch face.

Il resto delle caratteristiche comprende l'Always-On Display, il Bluetooth 5.2 e una batteria da 300 mAh (per un'autonomia fino a 12 giorni). Manca il GPS, in linea anche con il modello Pop 3S.

Il nuovo Amazfit Pop 3R è stato lanciato per il mercato indiano al prezzo di circa 39€ al cambio attuale (3.499 rupie) per la versione con cinturino in silicone. La variante premium con cinturino metallico viene proposta invece a circa 44€ al cambio (3.999 rupie).

