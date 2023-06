Backup e clonazioni sicure e veloci con Wondershare UBackit

Al giorno d'oggi sempre più aspetti della nostra vita sono completamente in formato digitale, con documenti importanti spesso conservati su vecchi hard disk che prima o poi smetteranno inevitabilmente di funzionare. La soluzione quindi potrebbe essere il cloud, ma anche in quel caso assistiamo alla nascita e alla morte di nuovi servizi ogni giorno. I nostri documenti quindi sono destinati a sparire per sempre? No, grazie alle copie di backup realizzabili con Wondershare UBackit.

Cos'è Wondershare UBackit?

Il backup manager intelligente e funzionale

Wondershare UBackit è un backup manager in grado di effettuare copie di salvataggio dei nostri file più importanti in modo intelligente e sicuro. Questa applicazione può creare dei backup di singoli file, intere partizioni, dischi interni ed esterni tramite un'interfaccia semplice e pulita, molto comoda da utilizzare ed adatta ad ogni tipo di utente. L'app offre anche la possibilità di effettuare il backup di Outlook, mettendo al sicuro tutte le email delle caselle di posta elettronica utilizzate nella celebre applicazione del pacchetto Office di Microsoft.

I backup di UBackit possono essere considerati davvero “intelligenti“: grazie alle tante funzioni messe a disposizione da questa applicazione è possibile creare diversi tipi di copie di salvataggio, tra cui anche i backup incrementali che aggiungono e modificano i file in base alle modifiche effettuate al disco sorgente, i backup in tempo reale che consentono di avere sempre a disposizione una copia dei file su cui si sta lavorando e il backup crittografato che aggiunge un ulteriore strato di protezione grazie ad una password scelta dall'utente.

Questo programma realizzato da Wondershare, inoltre, sfrutta anche il metodo di Backup 3-2-1: una strategia di backup che prevede di avere almeno tre copie dei dati, conservate su due dispositivi di archiviazione separati, di cui una copia fuori sede. Questo approccio garantisce una maggiore sicurezza dei dati e la possibilità di recuperarli in caso di guasto hardware o rotture improvvise.

UBackit è adatto anche alla clonazione dei dischi: con i PC più vecchi, infatti, ci si trova spesso della condizione di dover passare da un vecchio Hard Disk meccanico ad un SSD di nuova generazione. Spesso, nel passaggio, molti dati rischiano di essere persi, ma grazie alla clonazione del disco presente in UBackit è possibile creare una copia 1:1 del precedente HDD da portare in modo estremamente semplice sul nuovo SSD.

La clonazione permette anche di salvaguardare la condizione di un disco in fase di rottura: nel caso in cui avessimo un disco che presenta problemi tecnici, grazie alla clonazione è possibile spostare tutti i file su un nuovo disco rigido prima che questo cessi di funzionare in via definitiva.

Come clonare HD su SSD

Wordershare UBackit è in grado di clonare HD su SSD con estrema facilità: nel caso in cui vogliate trasferire il sistema operativo e tutti i suoi file da un vecchio disco rigido ad un Disco a Stato Solido di nuova generazione, questo è proprio il programma che fa per voi. Sfruttare questa funzione è estremamente semplice, dopo aver installato il programma dovrete soltanto seguire le indicazioni che trovate qui sotto.

Avviate Wondershare UBackit e scegliete Clonazione Selezionate il disco da clonare: in questo caso si tratta del vostro vecchio Hard Disk meccanico (spesso indicato dalla lettera “C:”) Selezionate il disco su cui clonare il vecchio HDD: in questo caso bisogna scegliere il nuovo SSD Completate il processo di clonazione

La durata della clonazione dipenderà dalla grandezza dei file, mentre UBackit si assicurerà di non tralasciare nessun dettaglio durante la clonazione. Il processo indicato qui in alto è valido anche per la clonazione di un disco rigido.

Come effettuare il backup del disco rigido

Wondershare UBackit permette di effettuare il backup del disco rigido in modo semplice e veloce, in modo da creare una copia di salvataggio di tutti i file più importanti presenti su un hard disk (che sia meccanico oppure a stato solido SSD). Una volta installata l'applicazione, basterà seguire i passaggi che trovate qui sotto per effettuare in pochi minuti una copia di backup del vostro disco rigido.

Avviate Wondershare UBackit e scegliete Backup Selezionate Backup del disco e scegliete il disco di cui creare una copia di salvataggio Scegliere quindi come destinazione un disco esterno abbastanza grande da contenere il backup che si vuole creare Completate il processo di Backup

La durata del backup, anche in questo caso, dipenderà dalla quantità e dalla grandezza dei file che si è deciso di copiare: UBackit effettuerà questo procedimento con la massima sicurezza, creando delle copie di tutti i file presenti sul disco.

Come effettuare il backup di un'unità Flash USB

Wondershare UBackit può anche creare il backup di un'unità flash USB in modo da salvare tutti i dati presenti sulle chiavette oppure sugli hard disk esterni. Il procedimento è molto semplice e ricalca le orme del backup per i dischi rigidi di cui vi abbiamo appena parlato, con alcune accortezze relative all'origine e la destinazione dei dati. Vi basterà seguire le indicazioni che trovate qui sotto per effettuare in men che non si dica una copia di backup della vostra unità USB.

Avviate Wondershare UBackit e scegliete Backup Selezionate Backup del disco e scegliete l'unità Flash USB (chiavetta o hard disk esterno) di cui creare una copia Scegliete quindi il disco di destinazione sui cui volete che venga salvato il backup dell'unità USB Portate a termine il processo di Backup

Come sempre, la durata del backup dipenderà unicamente dalla quantità e dalla grandezza dei file di cui si sta effettuando la copia, mentre UBackit si assicurerà di scansionare e selezionare tutti i file presenti sull'unità flash USB.

Wondershare UBackit: compatibilità e prezzo

Wondershare UBackit è un'applicazione disponibile unicamente per i sistemi operativi di Microsoft, in particolar modo è compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11. La versione di prova di un mese può essere scaricata liberamente tramite il sito ufficiale, mentre le licenze hanno un prezzo di 9.99€ per un mese, 19.99€ per tre mesi e 29.99€ per un intero anno.

