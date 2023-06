OnePlus Nord Buds 2R hanno una data d’uscita: ci sarà anche Nord 3?

Aggiornamento 23/06: i nuovi auricolari true wireless sono stati confermati ufficialmente e c'è anche la data di presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, insieme alle indiscrezioni trapelate finora.

Uno degli smartphone più attesi di questa prima parte del 2023 è senza dubbio il prossimo Nord 3, nuovo medio gamma targato OnePlus (anticipato dal modello Nord CE 3 Lite). Durante l'evento dedicato a questo dispositivo ci sarà anche spazio per un nuovo paio di auricolari true wireless, in arrivo come OnePlus Nord Buds 2R: ecco i dettagli e la data di presentazione!

OnePlus Nord Buds 2R: in arrivo anche un nuovo paio di auricolari true wireless

Nord Buds 2

Il primo mid-range di OnePlus per il nuovo anno è stato il già citato Nord CE 3 Lite, lanciato insieme alle TWS Nord Buds 2 (anche in Italia). A quanto pare la compagnia cinese ha in serbo anche un'altra coppia composta da smartphone e auricolari true wireless, questa volta composta da Nord 3 e dalle inedite OnePlus Nord Buds 2R.

Stando a quanto riportato da un noto insider (solitamente affidabile), OnePlus lancerà il nuovo telefono prossimamente – ma comunque a stretto giro – insieme ad un inedito paio di TWS, già in fase di produzione.

Il lancio è previsto per l'India e probabilmente vedremo entrambi anche in altri mercati (compreso il nostro). Purtroppo il leaker non si sbilancia e al momento non è dato di sapere quali saranno le caratteristiche delle prossime OnePlus Nord Buds 2R.

Nord Buds 2R

Nel frattempo OnePlus ha confermato la data di presentazione delle nuove Nord Buds 2R: il debutto si terrà il 5 luglio. Al momento la compagnia asiatica non ha ancora annunciato la presenza di Nord 3. A questo punto resta da vedere se i due prodotti arriveranno insieme oppure in occasioni separate.

Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornarvi con tutte le novità! Nel frattempo, eccovi il nostro approfondimento dedicato a OnePlus Nord 3, con tutte le info trapelate finora.

