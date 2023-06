OnePlus Pad, 11, 10 Pro, 10T: tante novità con l’update OxygenOS 13.1

Prosegue la strada che sta portando all'espansione della OxygenOS 13.1 (qua trovate la roadmap), questa volta con un nuovo aggiornamento rivolto a modelli quali OnePlus Pad, 11, 10 Pro e 10T. Tutti dispositivi che hanno già l'ultima versione della UI della compagnia, ma che con questo update stanno ricevendo novità più o e meno rilevanti, specialmente per i possessori del primo tablet OnePlus.

Nuovo aggiornamento della OxygenOS 13.1 per OnePlus Pad, 11, 10 Pro e 10T

Iniziamo proprio da OnePlus Pad, quello che dopo essersi aggiornato all'ultima build OPD2203_13.1.0.544 (EX01) ha ricevuto il maggior numero di novità. Il focus è la simbiosi con gli smartphone OnePlus, a partire dall'introduzione di Auto Connect, funzione che connette automaticamente tablet e smartphone quando sono nelle vicinanze (in un arco di 10 metri). La condivisione della rete dati permette di navigare in mobilità dal tablet usando la connettività del telefono (non avendo lo slot SIM), è possibile gestire dal tablet chiamate ed SMS, fare copia/incolla da un dispositivo all'altro e infine App Relay Playing permette di condividere la visualizzazione di app. Ecco quali sono gli smartphone compatibili con queste feature:

OnePlus 11, 11R, 10 Pro, 10T, 10R, 9, 9 Pro, 9R, 8, 8 Pro, 8T

Parlando di smartphone, OnePlus 11, 10 Pro e 10T si stanno anch'essi aggiornando alle rispettive build CPH2449_13.1.0.580 (EX01), NE2213_13.1.0.580 (EX01) e CPH2415_13.1.0.580(EX01). Ecco il changelog completo:

Sistema Patch di sicurezza Android di giugno 2023 Migliorata la stabilità del sistema Risoluzione di un bug che impediva il corretto funzionamento delle suonerie personalizzate per contatto (OnePlus 10 Pro) Migliorata l'autonomia in determinati scenari (OnePlus 10T)

Fotocamera Adesso il watermark Hasselblad ha un aspetto più funzionale e attraente allo stesso tempo (OnePlus 10 Pro) Maggiore fluidità nello scorrimento delle foto (OnePlus 10 Pro) Migliore stabilità per l'app Fotocamera (OnePlus 10T)

App Risolto un bug che causava la chiusura del Calendario quando si aggiungeva un evento (OnePlus 10 Pro)

Comunicazione Migliorata la stabilità delle connessioni alla rete mobile (OnePlus 11)

Connettività Migliorata la stabilità della connessione Bluetooth (OnePlus 11) Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi (OnePlus 11)



