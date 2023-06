YouTube abbraccia l’IA: ecco il doppiaggio con intelligenza artificiale

Ci stiamo facendo pian piano l'abitudine, ma sorprende sempre vedere come l'intelligenza artificiale possa creare contenuti da zero e semplificare anche i lavori più complessi. Sembra saperlo bene Google, che ha deciso di mettere il team di Aloud a lavoro su YouTube per consentire la creazione del doppiaggio dei video con l'IA.

Il team di Aloud si unisce a YouTube per la creazione del doppiaggio con IA

L'annuncio è arrivato nel corso del VidCon, con il team di Aloud proveniente dall'incubatrice Area 120 di Google che iniziare a lavorare all'implementazione della loro tecnologia su YouTube. Questa intelligenza artificiale consentirà la creazione da zero del doppiaggio per i video del celebre servizio di streaming online.

Questo strumento è già nelle mani di centinaia di creator per i primi test, ma come funzione davvero? L'intelligenza artificiale sviluppata da Aloud in prima istanza trascrive l'intero video, in modo da fornire uno script che può essere revisionato e modificato. Successivamente, l'IA traduce il testo ed inizia a produrre il doppiaggio (come mostrato nel video che trovate qui in alto).

Per il momento, questo nuovo strumento è disponibile soltanto in 3 lingue: inglese, spagnolo e portoghese, ma la portavoce Jessica Gibby ha assicurato che nel corso del 2024 arriveranno nuove lingue e la possibilità di sincronizzare le espressioni e il movimento delle labbra con quello dei creator.

Quella di YouTube è una risposta prepotente al servizio presentato dai rivali di Vimeo, che consente di creare un copione da zero grazie all'intelligenza artificiale.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

