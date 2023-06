BlitzHome BH-AP2501 è il purificatore smart con display a poco più di 50€

Aria sempre pulita con la nuova soluzione targata BlitzWolf, un dispositivo che va ad arricchire la gamma di prodotti per la casa del brand (in questo caso la serie di purificatori). BlitzHome BH-AP2501 è un purificatore d'aria smart dotato di un look minimale ed un pratico display ed ora scende quasi a metà prezzo grazie al nuovo codice sconto dedicato (ovviamente con spedizione rapida dall'Europa)!

Codice sconto BlitzHome BH-AP2501: come risparmiare sull'acquisto del purificatore smart con display

Ormai il marchio BlitzWolf è specializzato in una miriade di prodotti differenti e tramite BlitzHome abbraccia anche quelli per la casa. BlitzHome BH-AP2501 è uno dei purificatori d'aria della compagnia, un dispositivo perfetto per chi punta a respirare aria pulita a casa o in ufficio. Il terminale si presenta con un look minimale (adatto a qualsiasi ambiente) ed offre un display touch LED frontale, utile sia per i controlli che per visualizzare lo stato del dispositivo.

Il modello BH-AP2501 è una soluzione smart, quindi è possibile sfruttare i controlli tramite smartphone, ma anche il supporto ai comandi vocali (con Alexa e Google Assistant). Il purificatore è dotato di un sistema di filtraggio HEPA H13 (quindi fino al 99,95%) ed è in grado di purificare l'aria per una superficie di 280 metri cubi. Fumo, cattivi odori, batteri, polline, polvere e peli di animali non saranno più un problema!

Il purificatore d'aria smart BlitzHome BH-AP2501 è in offerta con codice sconto su Banggood, con spedizione dall'Europa ed un prezzo parecchio allettante: solo 55,8€, per un risparmio quasi del 50%.

