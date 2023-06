Vimeo integra ChatGPT: i copioni dei video saranno scritti dall’IA

Vimeo, nota piattaforma video utilizzata principalmente nel settore business, ha collaborato con OpenAI per integrare ChatGPT nella propria suite di creazione dei filmati. L'arrivo di questa nuova funzione offre agli utenti la possibilità di sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per la creazione dei copioni per i propri video.

Gli utenti di Vimeo potranno generare il copione dei propri video con l'IA

La nuova AI Video Suite di Vimeo permetterà agli utenti di creare in pochi minuti video completamente prodotti, senza la necessità di affidarsi ad altri strumenti esterni per completare il proprio filmato. L'intera produzione del filmato, infatti, può essere realizzata direttamente dalla web app del servizio video.

Questa nuova suite è composta principalmente da tre nuove applicazioni che fanno affidamento sull'intelligenza artificiale e che aiutano a perfezionare il video su cui si sta lavorando aggiungendo testo ed eliminando le parti indesiderate. Di seguito trovate la lista completa degli strumenti inclusi in AI Video Suite.

Generatore di copioni con IA : crea un un copione in pochi secondi utilizzando un semplice prompt di testo che indichi descrizione, tono da utilizzare e durata del filmato

: crea un un copione in pochi secondi utilizzando un semplice prompt di testo che indichi descrizione, tono da utilizzare e durata del filmato Telemprompter (Gobbo): permette di leggere il copione mantenendo il contatto visivo con la webcam, utilizzando font e velocità personalizzati

(Gobbo): permette di leggere il copione mantenendo il contatto visivo con la webcam, utilizzando font e velocità personalizzati Editor video basato sul testo: elimina automaticamente i riempitivi, le lunghe pause e i momenti imbarazzanti con un solo clik

Questi nuovi strumenti saranno disponibili a partire dal 17 luglio per tutti gli abbonati al piano Standard (15€ al mese) e superiori di Vimeo.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le