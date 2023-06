Realme 11 Pro Series e Realme Buds Air 5 Pro ufficiali in Italia: quante novità!

Dopo il lancio in Cina e poi in versione Global, i nuovi modelli della serie 11 arrivano finalmente anche da noi. Realme 11 Pro e 11 Pro+ sono ufficiali in Italia e debuttano in buona compagnia, con le TWS Realme Buds Air 5 Pro: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo per il nostro paese!

Realme 11 Pro e 11 Pro+ arrivano in Italia insieme alle TWS Buds Air 5 Pro: caratteristiche e prezzo

La serie Realme 11 Pro 5G arriva in Italia con il suo look stiloso, un comparto tecnico che non fa una piega ed un occhio di riguardo alle performance fotografiche, soprattutto per quanto riguarda il modello maggiore Pro+. I due smartphone sono dotati di schermi AMOLED con bordi curvi – un tocco di eleganza in più – con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; parliamo di soluzioni da 6,7″ con lettore digitale integrato.

Il design generale dei dispositivi è identico (e nasce dalla collaborazione tra Realme Design Studio e Matteo Menotto, ex Prints and Textile Designer di Gucci). Anche le specifiche tecniche si sovrappongono in parte: sia Realme 11 Pro 5G che il fratello Pro+ sono mossi dal chipset Dimensity 7050 di MediaTek e sono alimentati da una batteria da 5.000 mAh. Il primo cambiamento si registra nella ricarica rapida, da 67W per il modello Pro e fino a 100W con il Pro+.

Le vere differenze sono nel comparto fotografico: si parte da una configurazione da 100 + 2 MP ed una selfie camera da 16 MP per poi passare al livello successivo con Realme 11 Pro+. Questo doppia il fratello con una fotocamera Samsung HP3 da ben 200 MP (con stabilizzazione ottica OIS, 1/1,4″, all'apertura maggiorata f/1.69, pixel singoli 16-in-1 da 2,24 μm), accompagnata da un ultra-grandangolare ed una lente macro; inoltre la selfie camera sale da 32 MP.

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il Realme 11 Pro+ 5G è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all'altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza. Di conseguenza, è il primo smartphone del settore dotato di zoom 4x lossless con una risoluzione dell'immagine superiore del 242% rispetto a quella di prodotti simili.

Oltre ai due telefoni, la compagnia ha lanciato in Italia anche Realme Air 5 Pro, i nuovi auricolari true wireless. Le TWS sono dotate di doppio driver coassiale, cancellazione del rumore ANC fino a 50 dB ed una batteria a lunga durata, con un'autonomia fino a 40 ore. Non mancano il supporto LDAC, la certificazione Hi-Res Audio e la tecnologia per l'audio spaziale a 360°.

Infine è stato annunciato anche Realme C53, nuovo medio gamma con il supporto alla ricarica rapida da 33W, 12 GB di RAM dinamica, 128 GB di storage, fotocamera AI da 50 MP ed un corpo ultrasottile. Il dispositivo ha un spessore di appena 7,49 mm: si tratta del telefono più sottile del segmento e della serie C del brand.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme 11 Pro+ 5G arriva in Italia nella sola versione da 12/512 GB, al prezzo di 519,9€: il dispositivo è in offerta lancio a 469,9€! Il modello Realme 11 Pro 5G debutta in due varianti, da 8/128 GB e da 8/256 GB: in questo caso i prezzi sono 379,9€ e 399,9€ (quest'ultimo in offerta lancio a 369,9€).

I due smartphone della serie sono disponibili all'acquisto nelle colorazioni Sunrise Beige e Astral Black presso i principali punti vendita tech; tra questi abbiamo MediaWorld, Unieuro ed Amazon. L'azienda offre anche una sostituzione gratuita dello schermo, valida dal 20 giugno 2023 al 19 luglio 2023, per i dispositivi Realme 11 Pro Series 5G acquistabili solo presso i canali autorizzati.

Infine, debuttano anche le Realme Buds Air 5 Pro: gli auricolari true wireless saranno disponibili al prezzo di 79,9€ su Amazon (nei colori Sunrise Beige ed Astral Black).

