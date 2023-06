Realme C53 ufficiale: è il low-cost con Isola Dinamica

Quando è stato presentato Realme C55, molti l'hanno criticato per l'adozione della cosiddetta Mini Capsula, una scelta che vediamo riproposta anche con questo nuovo Realme C53. Pur trattandosi di un prodotto che ambisce a una fascia tipicamente economica, il produttore asiatico ha adottato uno schermo che emula la strada intrapresa da Apple, per quanto via software: vediamo quali sono le sue novità.

Realme C53 presentato ufficialmente: tutte le novità per la fascia economica

Design e display

Disponibile nelle due colorazioni Champion Gold e Mighty Black, si capisce subito che Realme C53 è un modello economico dal fatto che, anziché uno schermo punch-hole, adotta un pannello con l'ormai datato notch a goccia, leggermente meno pronunciato ma anche meno sinuoso rispetto a quello della serie Realme C3x. Non cambia invece il modulo fotografico, con una doppia fotocamera e un flash LED che “simula” una terza fotocamera.

Scheda tecnica

Dimensioni di 167.3 x 76.7 x 7.5 mm e 182 grammi

Colorazioni Champion Gold e Mighty Black

Display IPS LCD da 6,74″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 390 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità di 560 nits

a 12 nm CPU octa-core 2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G57

6 GB di RAM LPDDR4x (+ 6 GB di Dynamic RAM)

di RAM LPDDR4x (+ 6 GB di Dynamic RAM) 128 GB di ROM espandibile via microSD fino a 2 TB

di ROM espandibile via fino a 2 TB Batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC 33W

con ricarica SuperVOOC Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack

Doppia fotocamera da 50+? MP f/1.8

f/1.8 Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 13 con Realme UI T

Prezzo e disponibilità

Realme C53 è stato presentato in Malesia al prezzo di 599 RM, circa 120€, per l'unica variante da 6/128 GB, ma non è dato sapere se e quando verrà portato anche in Italia.

