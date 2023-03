Realme C55 ufficiale: il primo con Mini Capsule arriva in Italia

Aggiornamento 21/03: lo smartphone è stato ufficialmente messo in vendita in Italia, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Di recente la casa cinese ha presentato Realme C55, un dispositivo abbordabile ed il primo dotato della funzione Mini Capsule. E adesso il nuovo budget phone della serie C arriva ufficialmente anche in Italia: ecco tutte le sue novità, fra scheda tecnica e prezzo di vendita.

Realme C55 arriva in Italia: ecco quanto costa il nuovo smartphone per la fascia media

Il nuovo Realme C55 è dotato di uno schermo IPS LCD da 6,72″ Full HD+ a 90 Hz ed è mosso da un microchip MediaTek Helio G88, alimentato da una 5.000 mAh con ricarica 33W e si tratta del primo dispositivo di Realme con Mini Capsule, una sorta di Isola Dinamica che ospita una selfie camera da 8 MP; inoltre, ha una doppia fotocamera da 64+2 MP, supporto dual SIM 4G, espandibilità microSD e ingresso mini-jack.

Realme C55 è già in vendita in Italia nelle catene di elettronica al prezzo di listino di 219,99€ per la variante da 128 GB e 249,99€ per quella da 256 GB. In entrambi i casi, è un aumento rispetto ai prezzi di vendita di Realme C33, che ricordiamo venne lanciato in Italia a 179,9€ e 199,9€ (ma nelle varianti da 4/64 GB e 4/128 GB).

Le migliorie non finiscono qui: se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al nuovo membro della gamma C.

