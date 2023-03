OPPO Pad 2, prima immagine: avrà accessori tutti nuovi

Il primo tablet di OPPO è stato svelato a febbraio 2022, ma sembra la compagnia cinese stia lavorando al modello successivo. Il secondo capito della gamma arriverà nel corso di quest'anno, portando con sé varie novità: ecco cosa sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita del futuro OPPO Pad 2.

OPPO Pad 2: tutto quello che sappiamo sul prossimo tablet del brand

Design e display

La prima immagine render ci rivela un OPPO Pad 2 dai bordi stondati e che potrebbe ricordare OnePlus Pad, il primo tablet del suo sub-brand. Il tablet sarebbe accompagnato da un nuovo stylus e per la prima volta una tastiera smart touch dotata di trackpad e kickstand.

Passando alle varie caratteristiche, il nuovo tablet di OPPO dovrebbe presentare un display LCD da 11,6″ 2.8K (2.800 x 2.000 pixel). Secondo il noto insider DigitalChatStation, inoltre, il pannello dovrebbe supportare un refresh rate fino a 144 Hz ed essere certificato Dolby Vision e HDR10+.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda il comparto tecnico, viene avanzata l'idea di un cambio di casacca per il chipset. OPPO Pad 2 potrebbe infatti abbandonare Qualcomm in favore del potente Dimensity 9000 di MediaTek. Il SoC a 4 nm TSMC contiene una CPU octa-core fino a 3,05 GHz Cortex-X2 e GPU Mali-G710 MC10. Lato memorie dovremmo avere fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

OPPO Pad 2

Per la batteria, dovrebbe offrire una capacità di 9.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W (confermata dalla certificazione 3C) tramite USB-C. In merito al software, ci aspettiamo la presenza di ColorOS 13 e Android 13.

Passando al comparto fotografico di OPPO Pad 2, il tablet dovrebbe ricalcare quanto visto con il predecessore. Ciò significa che troveremo un sensore principale da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP; non sappiamo ancora se si tratterà degli stessi moduli della prima generazione.

OPPO Pad 2 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo tablet di OPPO non ha ancora una data ufficiale, ma le voci di corridoio suggeriscono che sarà presentato assieme alla serie Find X6 a fine marzo. Rimane da scoprire quale sarà il prezzo, e vale la pena ricordare che il primo OPPO Pad (da noi recensito) venne lanciato in Cina all'equivalente di circa 320€ al cambio.

