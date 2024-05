Home Assistant OS si aggiorna alla versione 12.3: tutte le novità

Dopo la versione Core, anche Home Assistant OS si aggiorna introducendo questa volta alcuni cambiamenti minori su quasi tutte le piattaforme supportate. I nuovi aggiornamenti del sistema operativo per la domotica spianano la strada verso la Open Home Foundation, un nuovo standard che semplificherà l’installazione e la configurazione delle case smart, proteggendo la privacy ed eliminando la necessità del cloud.

Migliorie per tutte le piattaforme con il nuovo Home Assistant OS 12.3

Crediti: Home Assistant

Home Assistant OS è la versione sistema operativo del celebre gestionale per la smart home e grazie all’aggiornamento 12.3 vengono introdotte diverse migliorie e fix per quasi tutte le piattaforme supportate dell’OS, in particolar modo Raspberry Pi e i dispositivi Yellow e Green prodotti dalla stessa HA. Per tutte le informazioni e per il changelog dettagliato vi lasciamo alla pagina ufficiale del progetto su GitHub.

Per effettuare l’aggiornamento, adesso in rollout, basterà semplicemente recarci nel menu “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti” della propria installazione di Home Assistant OS per far partire immediatamente il download e l’installazione della versione 12.3.

