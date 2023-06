L’Italia vuole l’auto elettrica, ma quasi nessuno può permettersela

In Italia, c'è un paradosso evidente riguardo all'auto elettrica, un oggetto del desiderio per molti consumatori nel nostro paese, ma che rimane distante dalle loro preferenze d'acquisto. Un sondaggio condotto da Areté ha rivelato che molte persone sarebbero interessate a provarla e acquistarla, almeno idealmente, ma nella pratica sono pochissimi coloro che possono permettersela.

L'italiano guarda con curiosità e desiderio l'auto elettrica, ma acquistarla è impossibile per molti

Secondo il sondaggio, il 41% dei consumatori intervistati considera l'ibrido come un'opzione possibile, a cui si aggiunge il 27% che mostra un maggiore interesse per le auto completamente elettriche. Le auto a benzina e diesel si posizionano rispettivamente al 14% e al 10%, mentre l'8% rimanente prende in considerazione altre forme di mobilità. Il dato più interessante, ma anche prevedibile, è che oltre il 90% delle persone vorrebbe provare un'auto elettrica, sia per pura curiosità sia per valutarne un potenziale acquisto.

Tuttavia, la realtà del mercato automobilistico italiano è ben diversa: meno del 4% delle auto acquistate sono elettriche, il che sembra in netta contraddizione con le intenzioni espresse nel sondaggio. La ragione di questa discrepanza è chiara: le auto elettriche sono troppo costose. Questo si evince dal fatto che il 76% delle persone intervistate che desiderano acquistare un'auto ha un budget inferiore a 30.000€, una somma insufficiente per acquistare la maggior parte delle auto elettriche attualmente in commercio.

Quali sono quindi i motivi che spingono coloro che stanno considerando o hanno già acquistato un'auto elettrica? Il 46% lo fa per ridurre le proprie emissioni, mentre il 40% lo fa principalmente per risparmiare sui costi di rifornimento. Inoltre, il 61% degli intervistati afferma che la utilizzerà senza problemi anche per percorsi extra-urbani, mentre il 30% si limiterà all'uso in ambito cittadino. Un altro dato interessante è che il 45% delle persone che acquisteranno un'auto elettrica non si recherà in concessionaria, sottolineando l'importanza dell'e-commerce in un settore moderno come quello delle auto elettriche.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le