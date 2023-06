La provocazione del Portogallo: e se al 112 rispondesse ChatGPT?

Immaginate un futuro in cui chiamate il numero di emergenza 112 e, invece di una persona, trovate dall'altra parte del telefono un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale in stile ChatGPT. Il governo del Portogallo sta valutando questa idea e durante la conferenza tecnologica MAI Tech ha spiegato le sue intenzioni riguardo all'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle infrastrutture nazionali.

Il Portogallo sta valutando l'integrazione di un sistema stile ChatGPT nel sistema 112

Durante l'evento, António Pombeiro, vicesegretario generale dell'Amministrazione interna, ha illustrato come l'obiettivo sia quello di utilizzare una tecnologia simile a ChatGPT per fornire assistenza in caso di sovraccarico telefonico, specialmente durante incidenti su larga scala. Non si tratterebbe di un sostituto reale, ma piuttosto di un aiuto che permetterebbe di evitare situazioni in cui tutte le linee del numero di emergenza siano occupate e chi richiede aiuto debba attendere al telefono.

Attualmente, durante gravi situazioni come gli incendi di grandi dimensioni, i tempi di attesa possono raggiungere i cinque o sei minuti, come afferma il vicesegretario. Per ridurre tali tempi, l'assistente virtuale risponderà alla chiamata e valuterà la situazione del chiamante, successivamente trasferirà la chiamata a un operatore umano (“sarebbe sempre un umano a concludere la chiamata“) che avrà già accesso ai dati raccolti dall'assistente virtuale per completare l'intervento. Inoltre, si stima che circa il 60% delle chiamate siano false, fra scherzi e chiamate non necessarie per l'intervento del numero di emergenza: un sistema di questo tipo potrebbe contribuire anche a gestire tali situazioni.

È certo che sarà necessaria una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che sia quanto più simile possibile all'interazione umana: “il chiamante non si renderà conto di stare parlando con un sistema, una macchina o un robot che utilizza la nuova tecnologia ChatGPT“, ha affermato Pombeiro. Il governo portoghese mira al 2025 come potenziale anno di lancio del progetto, che attualmente si trova nella fase di progetto pilota per valutare la sua fattibilità, considerando che si tratta di tecnologie ancora poco conosciute e sperimentate.

