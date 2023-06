L’Europa vuole buttare fuori Huawei dal suo 5G

Nonostante gli sforzi statunitensi, non è mai arrivato un vero e proprio ban del 5G di Huawei in Europa, contrariamente a quanto si possa pensare. A partire dal 2020, i paesi membri dell'Unione Europea possono effettivamente limitare o escludere del tutto fornitori ad alto rischio dalle proprie infrastrutture 5G, ma Huawei continua a essere parte di alcune reti europee. Evidentemente le linee guide della UE non sono bastate affinché si concretizzasse un blocco su larga scala, ed è per questo che Bruxelles starebbe valutando di agire in tal senso.

Dopo gli Stati Uniti, l'Europa potrebbe diventare l'altra grande area dove il 5G di Huawei è bannato

Come confermato da un portavoce della Commissione Europea, stanno lavorando per implementare una nuova serie di misure di sicurezza che di fatto escluderebbero Huawei dalle reti 5G europee. Si parla di un vero e proprio divieto obbligatorio per gli Stati membri, dato che solo un terzo dei vari governi nazionali si sono mossi per seguire le precedenti linee guida. Di recente il ban è stato formalizzato in Portogallo, ma ci sono nazioni leader come la Germania dove ancora non si è deciso concretamente.

