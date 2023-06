Nubia Neo ufficiale: è il “gaming phone” più economico di tutti

È stato lanciato ufficialmente Nubia Neo 5G, uno smartphone che potrebbe fare la gioia degli amanti dell'estetica tipica degli smartphone da gaming ma senza puntare alla costosa fascia alta. Questo tipo di design è solitamente associato unicamente a prodotti che, per le specifiche che integrano, hanno un costo più elevato della media. Ma il nuovo modello targato Nubia è invece destinato alla fascia più tipicamente economica del mercato.

L'eredità di Red Magic la ritroviamo nel nuovo smartphone Nubia Neo 5G

Nubia ha parlato di questo Neo come di una vera e propria serie di smartphone, di cui Nubia Neo 5G rappresenta il primo capitolo. È disponibile in due colorazioni, entrambe contraddistinte da un'estetica che riporta alla mente quella del sub-brand Red Magic. Per mantenere basso il prezzo Nubia ha adoperato uno stile che ricalca la presenza di LED e ventole ma senza che siano effettivamente presenti. Ha uno schermo LCD da 6,6″ Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz, con un notch a goccia che contiene la selfie camera da 8 MP; dietro, invece, c'è una doppia fotocamera da 50+2 MP con sensore di profondità.

Il prezzo è basso anche grazie all'UNISOC T820, SoC a 6 nm con processore octa-core (1 x 2,7 GHz A76 + 3 x 2,3 GHz A76 + 4 x 2,1 GHz A55), GPU Mali-G57 e memorie da 8 GB di RAM (che con tecnologia Memory Fusion diventano 18 GB) LPDDR4x-2133 e 256 GB di spazio UFS 3.1 non espandibile. Pur avendo dimensioni non propriamente compatte, dentro c'è una modesta batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 22.5W via USB-C, e non mancano dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, NFC e ingresso mini-jack. La compagnia specifica anche che per mantenere basse le temperature ha aggiunto materiali di dissipazione ad hoc e ha usato un sistema di ricarica che non riscalda la batteria e poterlo così tenere collegato alla presa anche mentre si gioca.

Nubia Neo è stato presentato sul mercato thailandese al prezzo di 6.999 Baht, circa 185€, ma non è dato sapere se arriverà anche sul mercato Global: probabilmente rimarrà un'esclusiva della Cina così come l'affascinante Nubia Z50 Ultra Photographer's Edition.

