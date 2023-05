Nubia Z50 Ultra si rinnova nell’affascinante Photographer Edition

Nubia Z50 Ultra non è soltanto lo smartphone più full screen che si possa trovare sul mercato, ma è anche un modello molto attento alla fotocamera, perciò non stupisce che adesso ne esista una Photographer Edition. Una tattica che abbiamo già visto in passato con OPPO Find X3 Pro, e anche Nubia ha deciso di fare lo stesso, cioè riproporre il suo top di gamma in una veste grafica e tecnica indirizzata agli amanti della fotografia mobile.

Nubia rilancia il suo ultimo Z50 Ultra nella nuova Photographer Edition: ecco cosa cambia

Basta guardarlo per accorgersi che, rispetto all'edizione classica, questa Photographer Edition vuole ricreare il feeling tipico delle fotocamere tradizionali, con una scocca in due colorazioni Black Curry e Khaki dove è stata impiegata una tecnica litografica laser il cui risultato è per la prima volta una scocca in vetro che sembra pelle, avendo la tipica texture delle macchine fotografiche professionali dove la trama della pelle incontra la sensazione tattile del vetro. Lato hardware, l'unica differenze è nelle memorie più capienti, adesso da 16/512 GB, mentre per il resto rimane invariata la scheda tecnica, e questo significa un OLED da 6,8″ FHD+ a 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, una 5.000 mAh con ricarica 80W e una tripla fotocamera da 64+64+50 MP f/1.6-2.2-2.x con Sony IMX787 e OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3.3x con OIS. Ricordiamo che, rispetto a tutti gli altri smartphone, quello di Nubia ha la particolarità di avere un sensore primario con lente da 35 mm, e questo significa uno zoom 1.4x che per l'azienda è ideale per ricreare quell che vede lo sguardo umano.

Nubia Z50 Ultra Photographer Edition è stato lanciato in Cina al prezzo di 4.799 CNY, pari a circa 630€ per un aumento di circa 50€ rispetto alla variante standard.

