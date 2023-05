Microonde, forno e friggitrice: Xiaomi Micro-steamer è un tuttofare in cucina

Con l'avvento delle friggitrici ad aria abbiamo assistito ad una lenta ma costante rivoluzione nelle nostre cucine: forno e microonde sono stati sempre più messi da parte in favore della cottura più salutare ottenuta con questi dispositivi. Xiaomi, tuttavia, ha deciso che in cucina non deve mancare nulla e ha portato sul mercato cinese il nuovo Mijia Micro-steamer, un forno tuttofare che è anche friggitrice ad aria e microonde.

Fino a 2000 W di potenza per il nuovo forno Xiaomi Mijia Micro-steamer

Xiaomi Mijia Micro-steamer è un dispositivo in grado di sfruttare fino a 2000W di potenza in quattro modalità d'uso diverse: forno classico, friggitrice ad aria, microonde e vaporiera. Il design tridimensionale per la circolazione dell'aria assicura che odori e calore vengano dissipati al meglio, sia quando viene sfruttata la modalità microonde (1600W) che quando viene utilizzata la vaporiera (1000W).

Il dispositivo è dotato di un display OLED da 1.32″ che consente di controllare le funzioni e le modalità di utilizzo del Micro-steamer, che può raggiungere una temperatura massima di 180°. Per il vapore, il forno è dotato di un serbatoio da un litro che può essere facilmente riempito prima di utilizzare la modalità scelta. Come ogni dispositivo smart di Xiaomi, anche il Micro-steamer si collega all'ecosistema della casa intelligente tramite l'app Mijia, con il supporto per l'assistente vocale XiaoAI.

Xiaomi Mijia Micro-steamer è disponibile su Xiaomi Youpin in pre-ordine al prezzo di circa 285€ (1999 yuan). Al termine della campagna promozionale, il prezzo salirà a circa 325€ (2299). Al momento, purtroppo, non ci sono informazioni riguardanti una possibile commercializzazione sui mercati internazionali per questo nuovo prodotto della compagnia cinese.

