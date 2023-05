Nuova promo cashback Eleglide: l’occasione perfetta per acquistare una e-bike!

Il mercato delle bici elettriche sta acquistando un'importanza sempre maggiore all'interno della nostra quotidianità. Sempre più utenti scelgono di affidarsi alla mobilità green, puntano su veicoli eco-sostenibili. Se anche voi state pensando di passare ad una e-bike, allora l'occasione perfetta è appena arrivata: la nuova promozione cashback su Geekmall permette di acquistare le migliori bici di Eleglide a prezzi super convenienti e con la possibilità di ricevere un buono sconto in regalo!

Acquista una bici elettrica Eleglide su Geekmall: risparmi con i nuovi coupon e ricevi un buono cashback!

Le e-bike non sono tutte uguali e non conviene affidarsi a brand sconosciuti: si parla pur sempre di veicoli per spostamenti in città (e non solo) e la sicurezza viene prima di tutto. Eleglide è uno dei principali marchi specializzati in bici elettriche, monopattini ed accessori. Si tratta di un nome ormai ampiamente conosciuto e anche noi di GizChina.it abbiamo recensito vari prodotti. La mission del brand è chiara: portare sul mercato e-bike di qualità a prezzi convenienti.

La lineup di Eleglide comprende una sfilza di modelli, per tutte le esigenze: soluzioni pensate per la città, altre dedicate agli utenti più avventurosi (e quindi con ruote adatte a strada sterrate ed un motore potente) e così via.

Ma come funziona la nuova promozione cashback dedicata a Eleglide? Durante il periodo promozionale (fino al 7 giugno) basta acquistare qualsiasi modello di e-bike Eleglide per ricevere un buono sconto cashback. Ogni utente riceverà un buono casuale (direttamente tramite e-mail) per ogni ordine; si tratterà di un coupon dal valore di 10€, 50€ oppure 100€ (disponibile ne “Il tuo account”, nella sezione dedicata ai coupon e con una validità di 90 giorni).

Non sapete quale modello di bici scegliere? Allora eccovi alcune alternative per passare alla mobilità green puntando alla qualità, con il massimo risparmio. In primis è impossibile non citare Eleglide M1 Plus 27.5, modello che beneficia di uno sconto speciale durante questo periodo.

Si tratta di una soluzione eclettica, adatta sia alle strade di città che a quelle di montagna: un'alleata preziosa sia per gli spostamenti quotidiani che per le gite fuori porta. Dotata di un motore brushless da 250W, offre una velocità di 25 km/h ed un'autonomia fino a 100 km in modalità assistita.

Grazie agli pneumatici CST da 27,5″ è possibile affrontare ogni strada in tutta comodità (anche grazie alla sospensione idraulica con blocco). Non manca un cambio Shimano a 21 velocità, un display LCD ricco di informazioni, modalità push e 5 livelli di pedalata assistita.

Con il codice promozionale 5T4M1JRW è possibile ricevere uno sconto di 30€: una bici elettrica adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della mobilità green, sia ai veterani, ad un prezzo davvero niente male!

Gli amanti delle mountain bike si troveranno di certo a loro agio con Eleglide M1 (risparmi 10€ con il coupon 2CDGTMEP), una MTB elettrica adatta all'uso quotidiano.

Pneumatici CST da 27,5″, un motore da 250W, fino a 25 km/h di velocità, autonomia fino a 65 km in modalità assistita, sospensione anteriore con funzione di blocco, cambio Shimano a 21 velocità ed uno schermo per visualizzare i parametri della corsa: insomma, anche in questo caso un'ottima scelta!

Un altro modello da prendere in considerazione è Eleglide T1 Step-Thru: anche in questo caso è possibile risparmiare 30€ con il codice S8DCDYPM. Si tratta di una trekking bike caratterizzata da uno stile urbano: una bici adatta ad asfalto e sterrato, ma senza mancare di eleganza. La struttura è bassa e votata ad una guida confortevole mentre il portapacchi posteriore è una manna dal cielo.

Parliamo di un veicolo con motore da 250W in grado di raggiungere i 25 km/h e con una buona autonomia (100 Km in modalità assistita); gli pneumatici CST da 27,5″ si adattano ad una grande varietà di strade mentre la sospensione idraulica offre una maggiore stabilità e comodità durante la guida. Presente all'appello un cambio Shimano a 7 velocità, un display ed un attacco multi-angolare per modificare la seduta ad adottare una postura adatta.

La nuova promozione targata Geekmall ed Eleglide rende più accessibili e veicoli elettrici: e-bike di qualità proposte a prezzi convenienti, per una scelta sostenibile! Se volete scoprire tutte le bici disponibili in offerta, date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

