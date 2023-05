RAZR 40 Ultra avrà il display più fluido mai visto su un pieghevole

Più passa il tempo, più si accumulano dettagli in vista del lancio di Motorola RAZR 40 Ultra, quello che sembra sarà a tutti gli effetti il flip phone pieghevole più funzionale di sempre. Se c'è un vantaggio con questa tipologia di smartphone è proprio il poterli tenere chiusi o semi-chiusi, lasciando allo schermo esterno il compito di farci interagire con software e hardware. Ma non tutti i modelli visti finora ci sono riusciti a pieno, vuoi perché questo schermo non era adeguatamente ampio, vuoi perché il software non permetteva di usare a pieno le app da chiuso.

Il display di RAZR 40 Ultra sarà più fluido che mai: trapelano le specifiche

Ma sappiamo che non sarà così con RAZR 40 Ultra, dato che Motorola ha deciso di esagerare con una diagonale che si prende quasi tutto lo spazio a disposizione, andando persino a inglobare fotocamere e flash LED sotto forma di punch-hole. Il risultato è uno schermo che tocca i 3,6″, lievemente maggiore dei 3,5″ finora vociferati, per una risoluzione 1.066 x 1.056 pixel ma soprattutto con un refresh rate di addirittura 165 Hz. Una specifica che finora era rimasta relegata quasi unicamente agli smartphone da gaming, e che Motorola ha deciso di aggiungere per la prima volta su un pieghevole, un salto in avanti notevole se si pensa che tutti gli altri flip phone si fermano a 60 Hz, compresi RAZR (2022), Samsung Galaxy Z Flip 4 e OPPO Find N2 Flip. Si prospetta quindi un display esterno ancora più funzionale, non soltanto per le dimensioni maggiorate ma anche per la fluidità al top, per un prezzo che già stato rivelato.

