Motorola RAZR 40 Ultra: un nuovo leak ci svela tutte le specifiche

Per la prima volta, anche Motorola espanderà il suo catalogo di smartphone pieghevoli, ma al contrario di tutti gli altri brand continuerà la sua strada con RAZR 40 e RAZR 40 Ultra. Anziché fare come le varie Samsung, OPPO e vivo, Motorola sta per lanciare sì due modelli ma soltanto per la categoria dei flip phone, differenziandoli sia nelle specifiche che soprattutto negli schermi. Vediamo quali saranno le loro novità in termini di scheda tecnica, prezzo e data di presentazione.

Ultimo aggiornamento: 23 maggio

Tutto quello che sappiamo sui prossimi Motorola RAZR 40 e RAZR 40 Ultra

Motorola RAZR 40

Il più modesto fra i due sarà ovviamente Motorola RAZR 40, la cui principale differenza la si trova nello schermo esterno. Rispetto ai precedenti capitoli della saga RAZR, Motorola ha realizzato un pieghevole dotato di un piccolo schermo che agisce più da second display che da vero e proprio schermo da smartphone.

Motorola RAZR 40 Ultra

Per i più esigenti ci sarà invece Motorola RAZR 40 Ultra: basta guardarlo per accorgersi della presenza del suo ampio schermo esterno da 3,5″, che per prendersi tutto quello spazio oserà nel circondare i due sensori fotografici, praticamente il primo esempio di punch-hole dove a “bucare” lo schermo è la fotocamera principale anziché la selfie camera. A tal proposito, la configurazione sarebbe da 32+8 MP con ultra-grandangolare, oltre alla selfie camera da 12 MP. Le colorazioni disponibili sarebbero tre: Viva Magenta, Glacier Blue e Black, per una scocca la cui cerniera a goccia consentirà la modalità Flex in stile Samsung per usarlo da semi-aperto. Il display esterno avrebbe una risoluzione di 1.066 x 1.056 pixel con refresh rate a 90 Hz, mentre quello interno sarebbe più canonico pannello pOLED da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) a 144 Hz con lettore ID laterale.

Scendendo in profondità, RAZR 40 Ultra sarebbe mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, accompagnato da 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di memoria interna non espandibile e una batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida a 33W per 190 grammi di peso. Per la connettività si parla di supporto dual SIM 5G ed eSIM, UWB, NFC, USB-C e GPS, mentre per il software ci aspettiamo l'ultima versione della My UX basata su Android 13.

Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione prevista per Motorola RAZR 40 Ultra e RAZR Lite è fissata per l'1 giugno, per un prezzo che per il modello Ultra dovrebbe attestarsi sui 1.199,90€, mentre non si conosce ancora quello del modello Lite.

