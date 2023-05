Motorola RAZR 40 Ultra: il nuovo pieghevole ha una data ufficiale

Dopo la miriade di indiscrezioni e voci di corridoio, ecco che finalmente Motorola ha confermato la data di presentazione del prossimo pieghevole RAZR 40 Ultra: sarà il flip phone dell'estate e aspettiamo di scoprire se arriverà in buona compagnia!

Motorola RAZR 40 Ultra: svelata la data di presentazione (e potrebbe esserci anche una versione Lite)

La data di presentazione di Motorola RAZR 40 Ultra, come pronosticato in precedenza, è fissata per il 1 giugno 2023. L'azienda non ha ancora confermato il nome commerciale del dispositivo, ma il primo teaser fa un chiaro riferimento ad un flip phone, quindi il protagonista dell'evento sarà almeno un foldable a conchiglia.

A proposito delle novità in arrivo si vocifera anche di un secondo dispositivo, chiamato Motorola RAZR 40 o 40 Lite. Al momento non ci sono dettagli tecnici sul terminale ma dovrebbe avere dalla sua uno schermo esterno molto più piccolo rispetto al modello Ultra. Quest'ultimo, d'altro canto, farebbe affidamento su un'unità da ben 3,5″.

Se volete conoscere tutti i dettagli trapelati finora su Morotola RAZR 40 Ultra, date un'occhiata al nostro approfondimento (che raccoglie leak e conferme sul prossimo pieghevole).

