La Germania vuole bannare Huawei e ZTE

Un nuovo capitolo va a comporre la storia che ci parla del ban di Huawei e ZTE da varie nazioni, occidentali e non, a cui adesso si sta per aggiungere la Germania. I media tedeschi riportano di come il governo federale starebbe valutando di imporre un divieto all'utilizzo delle infrastrutture di rete delle due compagnie cinesi dalla rete nazionale 5G, sulla scia di quanto fatto da Stati Uniti, Canada, India e altri paesi, compresi alcuni in Europa.

Huawei e ZTE: si torna a parlare di ban dalle reti 5G, questa volta in Germania

La decisione sarebbe in corso di valuation da parte del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica (BSI), due enti che da mesi starebbe verificando l'eventuale presenza di falle di sicurezza nella rete 5G della Germania. E il timore è che la presenza di aziende come Huawei e ZTE possano comportare un rischio per la privacy dei dati che passano da questa rete; come spiegato in questo approfondimento, ci sono varie motivazioni e aneddoti per cui Huawei è in cattiva luce, fra vulnerabilità varie dei suoi prodotti, accuse di spionaggio, furto di proprietà intellettuale e tanto altro. L'argomentazione principale è come sempre la legislazione cinese (2014 Counter-Espionage Law e 2017 National Intelligence Law), che prevede che le aziende cinesi siano obbligate a collaborare col governo e l'intelligence qualora fosse necessario.

Questo sarebbe bastato alla Germania, che pur non avendo trovato backdoor nei prodotti analizzati starebbe vagliando il blocco totale. Ciò non implicherebbe soltanto il blocco dell'acquisto di prodotti da Huawei e ZTE ma anche il finanziamento degli operatori telefonici nazionali (fra cui anche la principale Deutsche Telekom) per rimuovere quelli già all'interno delle infrastrutture. Inoltre, si fa presente come il problema non sia esclusivamente legato a privacy e sicurezza ma anche a un discorso di dipendenza dalla Cina, che spesso e volentieri batte la concorrenza (in questo caso Nokia ed Ericsson) proponendo prezzi più vantaggiosi; per questo è stata istituita l'IT Security Act 2.0, che prevede che gli enti preposti debbano scrutinare le componenti acquistate prima di poterle installare nelle reti più sensibili. Se il ban verrà confermato, la Germania si aggiungerà alla Svezia e al Regno Unito come gli unici paesi europei in cui Huawei e ZTE sono bannate dalla rete 5G.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il