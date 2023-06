La serie Realme 11 Pro esce fuori dalla Cina: la versione Global è ufficiale!

A distanza di circa un mese dal debutto in Cina ecco che finalmente i nuovi modelli della serie Number di Realme arrivano anche sul mercato internazionale. Si parte dall'India: ecco tutti i dettagli su Realme 11 Pro e 11 Pro+ in versione Global, insieme al prezzo di vendita.

Realme 11 Pro e 11 Pro+ Global ufficiali: novità e prezzo della nuova serie

Rispetto alla serie cinese, a questo giro perdiamo un elemento: il trittico diventa un duo composto dai soli Realme 11 Pro e 11 Pro+. I due dispositivi non presentano differenze sostanziali né in termini di design né per quanto riguarda le specifiche. Realme 11 Pro e 11 Pro+ Global debuttano nelle colorazioni Astral Black, Sunrise Beige e Oasis Green; queste ultime sono realizzate in pelle vegana, con uno stile elegantissimo.

Passando al display, entrambi montano un display AMOLED con bordi curvi, un'unità da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz; il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto lo schermo. I due mid-range hanno in comune anche il chipset: si tratta di un Dimensity 7050, soluzione octa-core realizzata a 6 nm e dotata di una frequenza massima di 2,6 GHz.

Ci sono differenze per quanto riguarda i tagli di memoria con 8/256 GB e 12/256 GB per il modello Pro+ e 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB per quanto riguarda il fratello minore Pro. Le differenze continuano con la potenza di ricarica: la batteria è un'unità da 5.000 mAh ma con il supporto ai 100W (Pro+) e ai 67W (Pro). Il software di entrambi è basato su Android 13, sotto forma di Realme UI 4.

I cambiamenti più marcati arrivano con il comparto fotografico: Realme 11 Pro+ punta in alto con un sensore principale da 200 MP con OIS, accompagnato da un ultra-wide e un obiettivo macro (presente all'appello la modalità Moon Mode per gli scatti lunati). Realme 11 Pro perde il modulo grandangolare ed offre una dual camera da 100 + 2 MP. Lato selfie abbiamo un sensore da 32 MP (Pro+) ed uno da 16 MP (Pro).

La serie Realme 11 Pro Global parte da un prezzo di circa 271€ al cambio attuale. Ricordiamo che il lancio – almeno per il momento – è avvenuto solo in India: diamo un'occhiata alle varie configurazioni disponibili e i prezzi.

Realme 11 Pro (Global) 8/128 GB – 23.999 rupie ( 271€ ) 8/256 GB – 24.999 rupie ( 282€ ) 12/256 GB – 27.999 rupie ( 316€ )



Realme 11 Pro+ (Global) 8/256 GB – 27.999 rupie ( 316€ ) 12/256 GB – 29.999 rupie ( 339€ )



Ribadiamo ancora una volta che i prezzi fanno riferimento al mercato indiano. Nel frattempo sono trapelati anche quelli per l'Europa (da prendere con cautela). Se volete saperne di più sulla serie Realme 11 eccovi il nostro approfondimento, mentre per chi non vuole pazientare segnaliamo che i tre modelli China sono già acquistabili.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le