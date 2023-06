Il codice della strada cambia: le nuove regole su bici e monopattini volute dal Governo

In un recente intervento alla Camera dei Deputati, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha elencato alcuni dei cambiamenti previsti dalla riforma del codice della strada, che mira principalmente alla modifica del sistema degli autovelox e all'introduzione di maggiori norme di sicurezza per quanto riguarda monopattini e biciclette elettriche.

Casco, assicurazione e targhe saranno obbligatorie su monopattini e biciclette elettriche

Il ministro ha annunciato che presto il disegno di legge per la riforma del codice della strada sarà ultimato e quindi presentato alle Camere, con tanti cambiamenti che riguardano anche e soprattutto quella che viene definita la “mobilità dolce“, ovvero la modalità di spostamento basata su mezzi non motorizzati che prevedono attività fisica.

“l pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatori su monopattini e biciclette.” ha dichiarato Matteo Salvini durante il suo intervento alla Camera dei Deputati. Si tratta quindi di misure che andranno a regolamentare un zona grigia del codice della strada italiano, imponendo maggiore sicurezza agli utilizzatori di monopattini e biciclette, ma non viene fatta menzione del limite di velocità che lo stesso Salvini aveva citato in precedenza.

Al momento non sappiamo come e quando la nuova legge entrerà in vigore, ma soprattutto non sono noti i tempi necessari alla messa in regola dei mezzi. Quelle che sembra essere abbastanza sicuro è che possedere un mezzo elettrico leggero diventerà più complesso, ma senza dubbio più sicuro.

