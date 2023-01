Monopattini più lenti e maggiore sicurezza: il nuovo codice della strada di Salvini

Il vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha comunicato di essere a lavoro sul nuovo codice della strada che prevederà cambiamenti e regolamentazioni anche per i monopattini elettrici che negli ultimi anni hanno invaso le nostre strade.

Salvini redige il nuovo codice della strada: i monopattino avranno una velocità massima di 20 km/h

In una nota sul sito ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini ha precisato che i monopattini elettici (personali o in sharing) potranno raggiungere una velocità massima di soli 20 Km/h, rispetto a 25 km/h consentiti dalla legge fino ad oggi.

“Stiamo lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati” ha dichiarato Salvini, aggiungendo che “Sono in corso anche approfondimenti sui temi del casco, dell’immatricolazione e della targa“.

Presto, quindi, i monopattini dovranno adeguarsi ai nuovi limiti di velocità imposti dal governo. Brand come Xiaomi, LAOTIE e Navee, quindi potrebbero dover implementare degli aggiornamenti software che riducano la velocità massima da 25 a 20 km/h.

Bisognerà capire, tuttavia, se il governo italiano intende agire fin da subito con regole più stringenti oppure sarà concesso un periodo di “grazia” ai brand per adeguare i propri veicoli continuando a circolare.

