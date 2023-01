Flashforge Adventurer 3 Lite è la stampante 3D silenziosa e compatta, perfetta per iniziate

Voglia di una stampante 3D per cominciare? Avventurarsi in questo mondo in tutta comodità è possibile grazie a modelli dal prezzo accessibile, ma in grado di dare gratis soddisfazioni, come nel caso di Flashforge Adventurer 3 Lite ora al miglior prezzo di sempre con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Codice sconto stampante 3D Flashforge Adventurer 3 Lite: ora al miglior prezzo di sempre

Il primo aspetto importante della stampante 3D Flashforge Adventurer 3 Lite riguarda le dimensioni: si tratta di una soluzione compatta con un volume di stampa fino ad un massimo di 150 x 150 x 150 mm, dettaglio non da poco se cercate un modello che non occupi troppo spazio. Inoltre abbiamo a che fare con un modello silenzioso (45 dB di rumorosità), altro dettaglio importante.

Come abbiamo anticipato in apertura, si tratta di una stampante 3D adatta a tutti, sia utenti più esperti che neofiti. Nel caso di utenti che si avvicinano per la prima volta, segnaliamo che si tratta di un modello già assemblato e dotata di un cabinato tutt'intorno. Non manca la stampa tramite Wi-Fi, attraverso la piattaforma FlashCloud.

La stampante 3D Flashforge Adventurer 3 Lite è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

