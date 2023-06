Nuove occasioni su GearBerry: stampanti 3D e incisori laser in offerta con Coupon!

Lo store GearBerry è una piattaforma dedicata agli appassionati di stampanti 3D ed incisori laser con prezzi vantaggiosi, offerte ed occasioni, insieme all'immancabile spedizione dall'Europa. Per il mese di giugno sono presenti nuovi sconti e coupon da cogliere al volo: andiamo a scoprire quali sono le ultime novità per risparmiare!

Con il nuovo codice sconto GearBerry risparmi su stampanti 3D e incisori laser

Abbiamo già fatto conoscenza con GearBerry, ma un ripasso non fa mai male. Si tratta di uno store dedicato agli amanti dei fai-da-te, con le migliori occasioni dedicate ad attrezzature industriali, utensili elettrici, dispositivi di sicurezza ed altri prodotti. Ovviamente il focus è ben preciso: lo store punta forte su stampanti 3D ed incisori laser, scegliendo solo articoli di alta qualità e lavorando a stretto contatto con i produttori (tra cui spiccano nomi del calibro di Anycubic, Ortur e Xtool) per soddisfare al meglio gli utenti.

Inoltre GearBerry si pone come qualcosa di più di una semplice piattaforma di shopping online: è presente anche un pratico blog con suggerimenti e tutorial dedicati al mondo dei fai-da-te. Non manca poi un forum (così come una pagina Facebook), in modo da lasciare ampio spazio agli utenti, con la possibilità di condividere le loro esperienze.

Insomma, si tratta di uno store completo a tutto tondo, con prezzi competitivi ed un servizio post-vendita impeccabile. Ma quali sono le offerte GearBerry per il mese di giugno? Sono disponibili tre prodotti eccellenti, proposti ad un prezzo conveniente con il codice sconto GB20off e tutti disponibili con spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Si parte con Kingroon KP3S Pro S1, una stampante 3D a filamento caratterizzata da un design compatto e dotata di un volume di stampa di 200 x 200 x 200 mm. Il dispositivo offre una migliore stabilità sugli assi e la massima precisione durante la fase di stampa (per una qualità top). È presente un estrusore diretto in titanio, il quale permette di utilizzare vari tipi di filamento (come PLA, TPU e PETG). Infine si tratta di un modello adatto sia ad esperti che neofiti ed arriva con un grande pregio: è pre-assembrato al 95% e bastano circa 15 minuti per montarlo.

Kingroon KP3S Pro S1 scende a 209,99$ utilizzando il coupon GB20off. Inoltre è presente anche il modello KP3S Pro, in questo caso al prezzo di 179,99$ (dopo aver utilizzato il codice).

Abbiamo poi un'altra occasione, questa volta dedicata ad un prodotto che conosciamo bene. Si tratta di Ortur Laser master 3, incisore laser in grado di regalare non poche soddisfazioni. Il dispositivo offre un'area di lavoro di 400 x 400 mm ed utilizza una scheda madre OLM-ESP-PRO-V2.4. La velocità di incisione è di 20.000 mm/min: si tratta quindi di una soluzione rapida supportata da una doppia ventola per evitare problemi di temperature.

L'incisore Ortur Laser master 3 è in promo a 579,99$ grazie al codice sconto GB20off. Ovviamente anche in questo caso troviamo la comoda spedizione dall'Europa (gratis).

La nostra panoramica delle offerte di GearBerry si conclude con Twotrees TTC 450 CNC Router Machine. Il dispositivo è dotato di un'area di lavoro da 460 x 460 x 80 mm, offre un livello di precisione fino a 0,1 mm e monta un modulo CNC da 80W. Una soluzione potente e versatile, perfetta per gli amanti del fai-da-te ed utile per gestire legno e metallo.

In questo caso il prezzo scende a 429,99$: non dimenticate di utilizzare il codice GB20off per ottenere lo sconto!

Queste erano solo alcune dette occasioni del mese di giugno su GearBerry: il coupon che vi abbiamo segnalato è valido per qualsiasi ordine superiore ai 50$, quindi potete sfruttarlo anche per altri prodotti.

Contenuto realizzato in collaborazione con GearBerry.

