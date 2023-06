GeekBuying festeggia il suo 11esimo anniversario con tante offerte, sconti e coupon

Tra qualche giorno GeekBuying celebrerà il suo undicesimo compleanno e ha deciso di festeggiare in anticipo offrendo tante offerte, sconti e coupon in Early Bird per i tanti, e affezionati, clienti dello store. La promozione riguarda tantissimi prodotti di elettronica, tra cui anche stampanti 3D, incisori, e mezzi per la mobilità elettrica come monopattini e biciclette.

Tanti sconti sui prodotti di elettronica per festeggiare l'anniversario di GeekBuying

La promozione “11th Anniversary Sale” inizierà soltanto tra qualche giorno, ma GeekBuying ha voluto deliziare fin da subito i suoi clienti con offerte anticipate e sconti che arrivano fino al 70%! Inoltre, iscrivendosi alla newsletter è possibile ottenere immediatamente uno sconto di 11$ su una spesa di 100$ con un risparmio aggiuntivo del 5% su una spesa da 20$.

In offerta troviamo la bicicletta elettrica ENGWE EP-2 Pro, una fat bike in grado di affrontare anche i sentieri più impervi senza problemi, ad un prezzo davvero eccezionale: 999€ invece di 1360€! Ci sono sconti dedicati anche agli appassionati di videogiochi, con la console portatile MIYOO Mini Plus da 64 GB che viene proposta ad un prezzo di 65€, invece dei canonici 75€.

Per tutte le altre offerte e promozioni vi lasciamo alla pagina ufficiale di GeekBuying che trovate qui sotto, con tutte le informazioni necessario per il riscatto dei coupon e tutti i prodotti in sconto.

