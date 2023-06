Zenfone 10 di ASUS ha una data di presentazione ufficiale

ASUS ha annunciato ufficialmente la data di presentazione del nuovo Zenfone 10, il nuovo top di gamma dell'azienda taiwanese. L'evento di presentazione si terrà alla fine di giugno e sul sito teaser lanciato da ASUS è già possibile intravedere la silhouette dello smartphone che verrà svelato completamente in quell'occasione.

Alla fine di giugno tutti gli occhi saranno puntati sul nuovo ASUS Zenfone 10

ASUS Zenfone 10 sarà presentato ufficialmente il prossimo 29 giugno alle ore 15.00 (ora italiana), in un evento che potrà essere seguito anche in diretta streaming. Il successore di Zenfone 9 sarà dotato del chipset flagship di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM ed una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, come emerso dalla prima apparizione su Geekbench.

Il sito teaser lanciato da ASUS pone anche l'accento sulla stabilizzazione Gimbal a 6 assi, che permetterà di registrare video assolutamente privi di vibrazioni e scossoni. Nelle prime immagini possiamo anche osservare quello che sembra essere un display da 5.9″ con punch-hole per la fotocamera nella parte sinistra dello schermo.

Per scoprire maggiori dettagli su questo nuovo smartphone dovremo attendere l'evento di presentazione ufficiale che si terrà alla fine del mese, anche se il prezzo potrebbe già essere stato svelato per errore. Rimanete quindi sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire quanto prima le novità riguardanti il nuovo Zenfone 10 di ASUS.

