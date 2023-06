Google mette da parte Android TV 13 in favore di Android TV 14: ecco la prima Beta

Nonostante i lavori su Android TV 13 siano stati ultimati soltanto pochi mesi fa e la versione aggiornata non sia ancora effettivamente disponibile su alcun set-top-box, Google ha deciso di mettere da parte la ormai “vecchia” versione per far spazio ad Android TV 14. Con il rilascio della prima beta, avvenuto in nottata, il ritiro di Android TV 13 è divenuto ufficioso, almeno secondo le stringhe di codice nella nuova build.

A sorpresa arriva la prima Beta di Android TV 14: si potranno ricevere telefonate direttamente sulla TV?

Con la pubblicazione di Android 14 Beta 3, Google ha lanciato a sorpresa anche la prima beta per Android TV 14, evidenziando le difficoltà che hanno caratterizzato la versione 13 dedicata alle TV. Nelle righe di codice di questa prima versione di prova, infatti, viene sconsigliato l'utilizzo della versione T, segno tangibile della volontà da parte di Google di ritirare dal mercato Android TV 13 (nonostante non ci sia mai effettivamente arrivato).

“Stiamo dismettendo la versione T di Android TV. Spostare la versione T nel menu dei non-consigliati dovrebbe dissuadere gli sviluppatori dal creare versioni T se non richiesto” si legge in un cambiamento di codice apportato nella prima beta di Android TV 14. Tuttavia, le novità non riguardano solo la strana gestione del precedente sistema operativo dedicato alle TV, ma anche nuove ed interessanti funziuoni.

Per esempio, oltre ai classici aggiornamenti della quality-of-life che fanno sempre piacere agli utenti, sembra che Google stia cercando di implementare una funzione che consenta la ricezione delle telefonate direttamente sul proprio set-top-box collegato alla TV, oppure sui dispositivi multimediali con Android TV 14 pre-installato, come evidenziato dai tweet del ricercatore Mishaal Rahman.

