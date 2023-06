MediaTek aspetta Snapdragon 8 Gen 3 per migliorare il suo Dimensity 9300

Si torna a parlare del prossimo Dimensity 9300 di MediaTek, chipset che si preannuncia come un degno rivale per lo Snapdragon 8 Gen 3. Nonostante un comparto tecnico al top, sembra che il chipmaker taiwanese abbia gli occhi puntati su Qualcomm, in attesa di conoscere con precisione tutti i dettagli della sua soluzione mobile.

MediaTek aspetta lo Snapdragon 8 Gen 3 prima di regolare la potenza del suo chipset

Per quanto riguarda le specifiche del Dimensity 9300, la stessa compagnia asiatica ha confermato che ne vedremo delle belle. Il chipset è realizzato a 4 nm (4NP) ed è basato su CPU Cortex-X4 e Cortex-A720 di ARM, insieme alla GPU Immortalis-G720. L'architettura dovrebbe avere una struttura 4 + 4, composta da quattro core X4 (di cui uno a frequenza maggiore rispetto agli altri) ed altrettanti A720.

Mancano ancora dettagli precisi ma sappiamo che il chipset dovrebbe avere una frequenza di clock massima di 3,0 GHz. Tuttavia, secondo un noto insider cinese, le cose non starebbero proprio così. In realtà MediaTek sarebbe in attesa di saperne di più sulle performance dello Snapdragon 8 Gen 3: la compagnia sarebbe intenzionata a regolare la frequenza massima in base a quella del rivale. Ovviamente lo scopo è quello di posizionarsi sopra il chipset targato Qualcomm, impostando una potenza maggiore.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe raggiungere la frequenza record di 3,7 GHz: inoltre, proprio di recente è apparso su Antutu con prestazioni decisamente sopra le righe. L'evento dedicato al prossimo SoC di punta Snapdragon è fissato per fine ottobre mentre il Dimensity 9300 non ha ancora una data.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le