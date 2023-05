Dimensity 9300: nuova configurazione per battere Snapdragon 8 Gen 3

Aggiornamento 15/05: il noto insider Digital Chat Station è tornato a parlare del nuovo Dimensity 9300 suggerendo il nome in codice del chipset e la possibile nuova configurazione dei core. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

L'avanzamento tecnologico nella produzione dei chip ci consentirà di sfruttare smartphone sempre più potenti, a partire già dalla prossima generazione. Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, MediaTek avrebbe già pronto il nuovo chipset Dimensity 9300 che usufruirà del processo di produzione a 4 nm di TSMC.

La sfida dei chipset a 4 nm: Dimensity 9300 pronto a competere con Snapdragon 8 Gen 2

In queste ore con un post su Weibo, il noto insider Digital Chat Station ha diffuso alcune nuove informazioni sul chipset di nuova generazione di MediaTek: il Dimensity 9300. Il processo di produzione per questo nuovo chip sarà a 4 nm, con la tecnica 4NP messa a punto da TSMC. Il risultato dovrebbe garantire un aumento delle prestazioni del 6% rispetto ai 5 nm, ma l'efficienza energetica potrebbe salire addirittura fino al 22%.

Stando alle informazioni diramate dall'insider, il nome in codice per questo nuovo chipset è DX3 e potrebbe utilizzare un layout 4 + 4, composto da quattro core Cortex-X4 Hunter-ELP ad alta efficienza, e altrettanti core Cortex-4 Hunter. Questa configurazione garantirebbe un'efficienza ottimizzata per differenti carichi di lavoro, ed un'esperienza d'uso dello smartphone sempre più fluida. I primi smartphone a debuttare con questo nuovo chipset potrebbero essere quelli della serie X100 di vivo, mentre X90S arriverà con Dimensity 9200+.

La competizione dei chipset, quindi, si accende: anche Qualcomm infatti sta lavorando al nuovo Snapdragon 8 Gen 3 che vedrà l'integrazione di una GPU molto più potente rispetto al passato.

