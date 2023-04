vivo X90S è in dirittura d’arrivo: avrà il Dimensity più potente di tutti

Di recente sono trapelate le primissime indiscrezioni in merito al prossimo X100 Pro+ di vivo: uno sguardo al futuro e alle migliorie apportate con la nuova generazione di Camera Phone. Tuttavia non è il caso di guardare così avanti: la casa cinese non ha ancora finito con l'attuale gamma top e sembra che vivo X90S sarà la prossima aggiunta alla famiglia.

vivo X90S sarà la prossima aggiunta alla serie, secondo un noto insider

X90

Le indiscrezioni sul prossimo terminale arrivano da DigitalChatStation, leaker asiatico spesso affidabile. L'insider ha già anticipato che ci sarà un modello dotato dell'inedito Dimensity 9200+ e lo smartphone in questione sarà proprio vivo X90S. Inizialmente lo stesso leaker ha parato di un possibile X90+ ma evidentemente ora ha corretto il tiro con quello che dovrebbe essere il vero nome commerciare del terminale.

Per quanto riguarda il Dimensity 9200+, dovrebbe trattasi di una versione potenziata dell'attuale chipset di punta di MediaTek. Addirittura DigitalChatStation sostiene che il SoC è più potente dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e che è in grado di arrivare fino a 1.350.000 punti nei benchmark (contro gli 1.250.000 punti del 9200 standard).

Al momento non ci sono altri dettagli né su vivo X90S né sul Dimensity 9200+. A proposito di quest'ultimo sembra che il primo smartphone ad averlo a bordo sarà iQOO Neo 8 Pro, in arrivo (presumibilmente) nel corso del mese di maggio.

