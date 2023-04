Con Android 14 sarà più difficile perdere lo smartphone

Se c'è una cosa che gli utenti Android devono invidiare ai possessori di prodotti Apple è la possibilità di ritrovare lo smartphone smarrito o rubato anche da spento. Su iPhone e i vari dispositivi dell'ecosistema della mela morsicata questa funzionalità è già presente da tempo, mentre Google sta faticando a implementarla nel mondo Android. Fortunatamente, pare che il 2023 possa essere l'anno in cui questo limite verrà compensato, come svelato dagli insider.

Google come Apple: con Android 14 la funzione Trova il Mio Dispositivo diventerà più utile che mai

Che sia spento o abbia la batteria scarica, è possibile rintracciare un iPhone che è andato smarrito o ancora peggio rubato, mentre ciò non accade su Android, dove si può fare soltanto quando il telefono è acceso, ha il GPS attivo e si è abilitata la funzione Trova il Mio Dispositivo. Google starebbe quindi sviluppando una nuova funzione, chiamata Pixel Power-off Finder, con cui poterlo fare anche da spento. Non ci sono ancora dettagli esatti sulla tecnologia, ma l'ipotesi è che il chip Bluetooth rimanga acceso anche a telefono spento e che venga sfruttato l'ecosistema mondiale di smartphone Android, oltre all'aggiunta di smart tag UWB a cui sappiamo che anche Google sta lavorando.

Se per esempio si perde lo smartphone in un parco, anche da spento potrà comunicare con gli smartphone nelle vicinanze: qualora venisse rivelato, il proprietario potrà così capirne la posizione approssimativa. Probabilmente sarà una delle novità attese per Android 14, atteso al Google I/O 2022, ma come suggerisce il nome stesso potrebbe trattarsi di una feature esclusiva della serie Pixel, come nel caso della Gomma Magica.

