Google pronta a sfidare Samsung Galaxy SmartTag ed Apple AirTag

Dopo il debutto di Samsung Galaxy SmartTag e di Apple AirTag è cominciata la febbre dei tracker GPS, anche se principalmente sotto forma di leak. L'unico brand ad aver concretizzato il tutto è stato Huawei mentre per Xiaomi, OPPO e OnePlus siamo ancora in attesa. Nel frattempo sembra che si stia per unire un nuovo competitor: anche Google sarebbe al lavoro su un suo smart tag, con un nome in codice parecchio iconico per i fan di Star Wars (ossia Grogu, a buon intenditor poche parole).

Google sarebbe al lavoro sul proprio Smart Tag, in risposta a Samsung ed Apple

La “moda” dei tracker GPS non sembra ancora passata per i grandi marchi e sembra che anche Mountain View sia pronto ad entrare in gioco. Secondo varie indiscrezioni, da alcuni insider affidabili del panorama Android, Google starebbe lavorando ad uno smart tag che utilizzerà la funzione Fast Pair e che funzionerà su una rete di tracciamento in stile Samsung ed Apple. Questa rete dovrebbe essere chiamata Finder Network mentre il dispositivo in questione avrebbe il nome interno di Grogu.

Il tracker GPS di Big dovrebbe funzionare sia con la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) sia con quella UWB (Ultra-Wideband); inoltre sembra che si stia occupando del suo sviluppo lo stesso team dedicato ai prodotti Nest.

Similmente a quanto visto con Apple AirTag e Samsung Galaxy SmartTag dovremmo avere un piccolo altoparlante per lanciare il segnale acustico ed un corpo compatto (in questo caso in varie colorazioni).

Le anticipazioni sullo smart tag di Google finiscono qui mentre per la finestra di lancio si potrebbe ipotizzare il prossimo evento I/O 2023 (per ora ancora senza data).

