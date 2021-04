Le novità in arrivo per il brand cinese non si limita al settore degli smartphone. In questi mesi OPPO ha dimostrato ampiamente il suo interesse verso il settore dell'IoT e del life style con prodotti come smartwatch e smart TV. Un nuovo brevetto mostra quello che dovrebbe essere il prossimo accessorio in arrivo, OPPO Smart Tag: proviamo a scoprire cos'è e come funzionerà.

Aggiornamento 21/04: si torna a parlare dello Smart Tag di OPPO, questa volta con immagini dal vivo e dettagli interessanti. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

OPPO Smart Tag in arrivo: questo documento ne svela il design

Insieme ai nuovi modelli della serie Galaxy S21 e alle cuffie Buds Pro, il gigante tecnologico asiatico ha presentato anche il suo dispositivo di localizzazione, una vera novità per il brand. Si tratta, in soldoni, di un tracker Bluetooth che sfrutta la tecnologia BLE e UWB: agganciandolo ad oggetti come chiavi, borse o perfino il collare di un cane è possibile localizzarli in qualsiasi momento direttamente tramite l'applicazione che accompagna il dispositivo.

Il funzionamento del nuovo device di OPPO è essenzialmente lo stesso: ci troviamo di fronte ad uno Smart Tag che punta ad arricchire ulteriormente l'offerta IoT del produttore cinese. Il brevetto è stato depositato in Cina a maggio 2020 e il documento ci mostra il dispositivo nella sua interezza. In basso è presente un piccolo foro, presumibilmente per ospitare una luce LED; non sembra trattarsi di uno spazio dedicato ad un portachiavi, visto il diametro ridotto.

Lo Smart Tag di OPPO compare in nuove immagini, con un design rinnovato | Aggiornamento 05/03

Dopo le prime immagini dello Smart Tag di OPPO, il piccolo dispositivo dedicato alla localizzazione è comparso in un nuovo documento, anche in questo caso accompagnato da alcuni render. Questa volta l'accessorio è apparso nel database del CNIPA cinese e il suo design è alquanto diverso rispetto a quello visto nei mesi passati. Il corpo del tracker Bluetooth ora è più piatto e grande: perde la forma a ciottolo e assomiglia di più ad una scheda. Stranamente non è presente alcun foro.

OPPO Smart Tag: il prototipo in alcune immagini dal vivo | Aggiornamento 21/04

Dopo quasi due mesi dall'ultima notizia in merito, ma soprattutto dopo la presentazione del tanto atteso Apple AirTag, sul web sono trapelate le immagini dal vivo di quello che dovrebbe essere OPPO Smart Tag, che già dal design si mostra diverso da quello del brevetto precedente.

Infatti, il tag di tracciamento è di fattezze tonde, riportando il logo del brand e soprattutto la tecnologia UWB (Ultra Wide Band). Ma più di tutto, il fatto di poter ricaricare tale Smart Tag tramite USB Type-C, quindi si presuppone abbia funzioni maggiori rispetto ai competitor. Secondo il leak, è un prototipo ancora in fase di rodaggio, ma non è escluso possa arrivare in queste modalità

Comunque al momento non è chiaro se questo sarà il design definitivo dello Smart Tag oppure se ci saranno ulteriori cambiamenti. Si sperava che il debutto arrivasse in concomitanza con la serie Find X3, ma all'11 marzo 2021 ed in realtà anche quando stiamo scrivendo questo articolo, non ci sono ancora date in merito.

