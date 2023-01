Xiaomi 13 Ultra: il prezzo potrebbe sorprendere (in positivo)

Sono ormai mesi che si parla del futuro Xiaomi 13 Ultra, il prossimo super flagship della compagnia di Lei Jun. Il dispositivo avrà l'arduo compito di superare il suo predecessore e porsi come modello superiore dell'intera gamma. Mentre siamo in attesa di scoprire tutti i dettagli, arrivano le prime indiscrezioni in merito al prezzo di vendita: ecco quando dovrebbe costare Xiaomi 13 Ultra, secondo un noto insider.

Xiaomi 13 Ultra: ecco quando dovrebbe costare il prossimo super flagship

Xiaomi 12S Ultra

Le ultime novità circa l'uscita del super flagship ricalcano le precedenti indiscrezioni: il top di gamma potrebbe non comparire al MWC 2023 e fare capolino direttamente nel secondo trimestre dell'anno, probabilmente durante il mese di aprile. Le informazioni aggiuntive riguardano anche i tagli di memoria: sembra che la configurazione più alta sarà da 16/512 GB.

Per quanto riguarda il possibile prezzo di Xiaomi 13 Ultra, le indiscrezioni dalla Cina parlano di una cifra di partenza simile a quella del suo predecessore (di cui qui trovate la nostra recensione), senza subire aumenti. Ricordiamo che Xiaomi 12S Ultra è stato lanciato nella versione base da 8/256 GB a circa 818€ al cambio attuale, ossia 5.999 yuan.

Ci sono delle novità anche per Redmi: secondo lo stesso insider, la costola di Xiaomi ha in serbo un evento per aprile. L'ipotesi più plausibile è che sia in dirittura d'arrivo la serie Redmi Note 12T, similmente a quanto avvenuto lo scorso anno.

