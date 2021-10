OnePlus registra il marchio per il suo smart tag

Che la casa di Pete Lau abbia in mente un vero e proprio ecosistema è ormai cosa nota e il debutto del mondo degli indossabili è solo l'ennesima prova. A quanto pare, visto il successo dei rivali Samsung e Cupertino, OnePlus potrebbe lanciare uno smart tag, dispositivo piccolo e maneggevole diventato ormai un chiodo fisso per i produttori cinesi.

Aggiornamento 08/10: OnePlus ha registrato il marchio del suo smart tag, confermando quanto mostrato nei mesi scorsi. Tutti i dettagli nel paragrafo qui sotto.

OnePlusTag: che cosa sappiamo sullo smart tag di OnePlus

Con l'arrivo dei primi smart tag a marchio Samsung ed Apple i principali brand asiatici hanno cominciato a muoversi in questa direzione. Non vi è ancora nulla di ufficiale, ma i leak e le voci in merito a soluzioni OPPO e Xiaomi non hanno tardato a fare capolino. Stavolta tocca a OnePlus, con un nuovo brevetto depositato in patria: in base a quanto si legge l'azienda avrebbe in mente un dispositivo chiamato OnePlusTag. Ovviamente il primo pensiero che viene in mente è quello relativo ad un dispositivo di localizzazione, similmente alle realtà rivali.

Nel frattempo, dal web spunta il marchio registrato che dovrebbe essere utilizzato per la commercializzazione, che riporta proprio il nome OnePlusTag, con una forma più stilizzata, ad esempio, rispetto a quello del tablet sempre in programma.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli da parte della compagnia cinese ma non appena ci saranno novità (ufficiali o sotto forma di indiscrezioni) provvederemo ad aggiornare questo articolo.

iQOO Tag in arrivo?

Nei giorni scorsi abbiamo visto la comparsa di uno smart tag a marchio OnePlus, almeno sotto forma di nome. Lo stesso è avvenuto con il brand di vivo legato al gaming: un noto leaker ha individuato il marchio iQOO Tag, registrato proprio a maggio 2021. Anche in questo caso – come avvenuto con OP – è praticamente impossibile non pensare ad un dispositivo di localizzazione. Insomma, la smart tag mania è ormai ufficiale: per la seconda metà del 2021 ci aspetta una pioggia di mini dispositivi? Probabile, ma al momento manca l'ufficialità e quindi restiamo in attesa di eventuali conferme o altre indiscrezioni.

