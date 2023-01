Google Pixel Fold mostrato in un mockup “attendibile”: ecco com’è fatto

In questo ore un noto youtuber ha mostrato in video un primo mockup (realizzato in plastica) di Google Pixel Fold, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe molto vicino al design finale del primo pieghevole della compagnia di Mountain View.

Bordi spessi e doppia griglia per gli speaker: Google Pixel Fold potrebbe essere davvero massiccio

Dave2D, noto youtuber famoso per le recensioni approfondite di smartphone laptop, ha ottenuto (tramite una fonte che ha deciso di non nominare) un mockup in plastica del primo smartphone foldable di Google: il tanto vociferato Pixel Fold, atteso finalmente sul mercato entro la fine del 2023.

Nel video viene mostrato il prototipo del design in plastica, con bordi molto spessi (secondo lo youtuber 5 millimetri) ed una doppia griglia per gli speaker, posizionata nella parte bassa e nella parte alta. Lo schermo interiore avrebbe una dimensione di 7.67″, mentre quello esterno di 5.79″, un po' più largo dello Z Fold 4 di Samsung.

Le ultime indiscrezioni parlano di una presentazione ufficiale prevista per il Google I/O di maggio, con la possibilità di vedere il nuovo pieghevole in vendita nell'ultimo quarto del 2023.

