Snapdragon 8 Gen 3: Qualcomm alza l’asticella delle CPU su smartphone

Fu nel 2020 che i System-on-a-Chip su smartphone superarono la soglia dei 3 GHz, con quello Snapdragon 865+ che inaugurò il raggiungimento di quel traguardo simbolico. Mentre i processori per computer sfiorano quota 6 GHz, su smartphone sta venendo applicato un approccio più moderato, ed è normale: nei telefoni c'è meno spazio per dissipare microchip così potenti, e a differenza dei PC non c'è nemmeno tutto questo bisogno di utilizzarli. Ma con l'avvento dei nuovi processi produttivi a 3 e 2 nanometri chipmaker come Qualcomm sono pronti ad alzare l'asticella, come con il prossimo Snapdragon 8 Gen 3.

Ecco come migliorerà il processore Qualcomm integrato nello Snapdragon 8 Gen 3

Trapela da fonti cinesi come cambierebbe lo Snapdragon 8 Gen 3, nome in codice SM8650: Qualcomm avrebbe deciso di mantenere una configurazione octa-core, al contrario di Samsung che con l'Exynos 2400 sarebbe pronta a riportare in auge le CPU a dieci core. Questa configurazione comprenderebbe 2 core ad alta efficienza, 5 core più potenti e in cima un core Cortex-X4 che raggiungerebbe la cifra record dei 3,7 GHz, in netta salita rispetto ai 3,2 GHz dello Snapdragon 8 Gen 2. Ecco l'evoluzione cronologica del clock negli anni nei SoC Qualcomm high-end:

2014 Snapdragon 800 2,26/2,36 GHz Snapdragon 801 2,36/2,45 GHz Snapdragon 805 2,7 GHz 2015 Snapdragon 808 1,82 GHz Snapdragon 810 2,0 GHz 2016 Snapdragon 820 1,8/2,15 GHz Snapdragon 821 2,34 GHz 2017 Snapdragon 835 2,45 GHz 2018 Snapdragon 845 2,8 GHz 2019 Snapdragon 855 2,84 GHz Snapdragon 855+/860 2,96 GHz 2020 Snapdragon 865 2,84 GHz Snapdragon 865+ 3,1 GHz Snapdragon 870 3,2 GHz 2021 Snapdragon 888 2,84 GHz Snapdragon 888+ 3,0 GHz 2022 Snapdragon 8 Gen 1 3,0 GHz Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz 2023 Snapdragon 8 Gen 2 3,2 GHz

Se negli ultimi anni ogni nuova generazione portava con sé un aumento del clock di circa il 5%, dai 3,2 GHz dello Snap 8 Gen 2 ai 3,7 GHz dello Snap 8 Gen 3 significherebbe un più considerevole aumento del +15%, con i primi benchmark che già ne dimostrano la potenza. Anche per la componente grafica si vocifera un balzo in avanti notevole, con una GPU Adreno più potente che mai; tuttavia, queste specifiche della CPU vanno in conflitto con quanto trapelate in precedenza, nonostante il rinnovato processo produttivo comporterà l'aumento della densità dei transistor. Nel mentre, si vocifera che Google Tensor G3 avrà un processore mai visto prima, ricordando che Apple A16 Bionic di iPhone 14 ha già il record dei 3,46 GHz e il cui A17 Bionic sarà ancora più potente.

