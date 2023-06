Realme 11 Pro e 11 Pro+: ecco quanto costeranno in Europa

Manca solo una manciata di giorni al debutto della nuova serie Number di Realme alle nostre latitudini. Solo pochi giorni e finalmente potremo scoprire tutti i dettagli su Realme 11 Pro e 11 Pro+: nel frattempo i leak si fanno più intensi e questa volta svelano il prezzo. Ecco quanto costeranno i due nuovi smartphone in Europa, secondo le ultime indiscrezioni.

Realme 11 Pro e 11 Pro+: spunta il prezzo in Europa per entrambi i modelli

Ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma ufficiale da parte della casa asiatica. I nuovi smartphone di Realme arriveranno a livello Global il prossimo 8 giugno; la gamma sarà composta da due modelli, lasciando in panchina Realme 11 in versione standard (per ora lanciato solo in Cina).

Per quanto riguarda il prezzo di Realme 11 Pro, questo sarà disponibile in Europa a 399€ nella configurazione da 8/256 GB; il fratello maggiore Realme 11 Pro+ dovrebbe debuttare invece a 519€ (con 12/512 GB di memorie). Le colorazioni disponibili sarebbero Black e Beige per il primo e solo Black per il modello maggiore.

Cosa aspettarsi dai nuovi smartphone di Realme

Ricordiamo che gli smartphone sono già stati lanciati in Cina e nel nostro approfondimento dedicato trovate tutti i dettagli. Come anticipato poco sopra, in Europa il trittico diventerà un duo. Realme 11 Pro e 11 Pro+ hanno dalla loro uno schermo AMOLED curvo a 10 bit, da 6,7″, refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming da 2160 Hz.

Entrambi sono mossi dal Dimensity 7050 e le principali differenze stanno nel comparto fotografico e nella ricarica rapida. Per chi punta all'acquisto dei modelli della serie Realme 11 già da ora (in versione China), ecco dove comprare l'intera gamma.

