vivo V29e 5G: i primi leak anticipano grandi passi avanti

Prima abbiamo conosciuto V29 Lite, poi è stato il turno del modello base V29, e adesso si torna a parlare di un altro modello della famiglia V, cioè di vivo V29e. Con la scorsa generazione avevamo visto il tris di modelli V27, V27 Pro e V27e, e dei tre la variante “e” era quella più economica, ma visto che a questo giro abbiamo la presenza del modello Lite vediamo quali sarebbero le novità.

vivo V29e 5G: spuntano i primi dettagli su specifiche e uscita

Stando ai leak, ci sono dubbi sul chipset di vivo V29e: c'è chi ipotizza lo Snapdragon 480/480+ di Qualcomm, c'è chi invece il Dimensity 7000 di MediaTek. Sarebbe comunque affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage, oltre che da un modem con connettività 5G e una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W, un passo avanti rispetto ai 66W del predecessore. Per il comparto fotografico troveremmo un sensore principale da 64 MP con OIS, mentre le colorazioni disponibili al debutto sarebbero tre: Gold, Blue e Black.

A tal proposito, i render ufficiosi ci mostrano un vivo V29e diverso rispetto al modello di riferimento V29. Così come il modello Lite, anche su questo manca l'Aura Ring, il vistoso anello LED per migliorare l'illuminazione per foto e video, così come manca uno schermo curvo in favore di un più canonico display piatto, probabilmente da 6,78″ Full HD+ a 120 Hz. Manca ancora una data di lancio per vivo V29e, ma potrebbe non volerci molto prima di farne la conoscenza ufficiale.

