Realme GT 5 ha una data d’uscita (e non sarà solo)

Nelle scorse settimane si è parlato tanto del nuovo top di gamma in arrivo per il brand cinese. Realme GT 5 porterà con sé varie novità ed ora è spuntata anche la conferma sulla data di presentazione (per ora solo in patria) e gli altri prodotti che troveremo durante l'evento di lancio.

Realme GT 5 sta arrivando: l'azienda conferma la data di presentazione

Crediti: Realme

Il prossimo flagship di Realme sarà lanciato a stretto giro e prima della fine del mese, come pronosticato anche dalle indiscrezioni precedenti. La data di presentazione di Realme GT 5 è fissata per il 28 agosto, al momento soltanto in Cina. Resta da vedere quando arriverà alle nostre latitudini. Per quanto riguarda il nome, la compagnia ha saltato la quarta generazione per la solita tetrafobia cinese (il numero quattro non è visto di buon auspicio), giustificando il passaggio alla quinta generazione come il coronamento dei cinque anni del brand.

Crediti: Realme

L'azienda ha confermato solo la presenza del modello base; si vocifera anche di una versione maggiorata ma probabilmente dovremo attendere ancora. Infatti pare che Realme GT 5 Pro sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, in arrivo verso fine ottobre. Comunque all'evento di agosto avremo anche un'aggiunta: la casa asiatica presenterà anche le nuove Realme Buds Air 5, versione economica del modello Buds Air 5 Pro lanciato in precedenza (e arrivato anche in Italia insieme alla serie Realme 11 Pro).

In merito alle nuove TWS avremo un design con vestibilità in-ear, cancellazione del rumore ANC fino a 50 dB e riduzione del rumore UW a 4000 Hz. Per Realme GT 5, invece, date un'occhiata al nostro approfondimento per scoprire tutte le conferme e le indiscrezioni trapelate finora!

